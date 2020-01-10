Пентагон знає, чим збили Boeing 737 в Ірані – Фельгенгауер

Російський військовий експерт Павло Фельгенгауер припустив, що Сполученим Штатам Америки відомий тип ракети, яким, ймовірно, був збитий український літак Boeing 737, що зазнав катастрофи у Тегерані, але з якихось причин вони приховують цю інформацію.

"Американці сказали, що їхня система попередження про ракетний напад, яка переглядає Іран, бачила в районі Тегерана два смолоскипи – вогневі смолоскипи ракет, що злітають. Насправді, напевно вони знають і тип зенітної системи", – сказав він у блозі OBOZREVATEL.

Як пояснив експерт, це приблизно можна визначити "за характеристикою смолоскипа". "Наприклад, у ПЗРК маленький смолоскип, у "Тора" набагато більший, у С-300 – ще набагато більший. Це ракети різної ваги".

Пентагон

"Але Пентагон про всяк випадок мовчить, бо це розсекретить їхні можливості. Цього ніхто не робить", – зауважив він.

Як писав OBOZREVATEL:

Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебувало 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).

Журналіст Юрій Бутусов розповів про те, що "деталі літака продовжують згрібати бульдозером і доправляти на майданчик збору. При цьому на місці катастрофи перебуває натовп різних людей у формі і без неї".

CNN припустило, що Іран, ймовірно, випадково збив український пасажирський літак Boeing 737 двома ракетами російського виробництва, а не однією, як повідомлялося раніше.

У тому ж блозі OBOZREVATEL Павло Фельгенгауер припустив, що ракети були випущені членами Корпусу Вартових Ісламської революції.

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