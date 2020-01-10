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10 січня • оновлено в 18:11
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Пентагон знає, чим збили Boeing 737 в Ірані – Фельгенгауер

5.6т
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Російський військовий експерт Павло Фельгенгауер припустив, що Сполученим Штатам Америки відомий тип ракети, яким, ймовірно, був збитий український літак Boeing 737, що зазнав катастрофи у Тегерані, але з якихось причин вони приховують цю інформацію.

"Американці сказали, що їхня система попередження про ракетний напад, яка переглядає Іран, бачила в районі Тегерана два смолоскипи – вогневі смолоскипи ракет, що злітають. Насправді, напевно вони знають і тип зенітної системи", – сказав він у блозі OBOZREVATEL.

Як пояснив експерт, це приблизно можна визначити "за характеристикою смолоскипа". "Наприклад, у ПЗРК маленький смолоскип, у "Тора" набагато більший, у С-300 – ще набагато більший. Це ракети різної ваги".

Пентагон

Пентагон

"Але Пентагон про всяк випадок мовчить, бо це розсекретить їхні можливості. Цього ніхто не робить", – зауважив він.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Павло Фельгенгауер
Місце
Іран Тегеран
Теги
ракети Авіакатастрофа
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Крым Андрей
Крым Андрей
У нас есть такие приборы!... Но вам мы их не покажем. (с)
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Пети Moщи
Пети Moщи
А вот интересно недоэксперту не приходит на ум, кому это выгодно? И ище я бы понял применение зрк если бы летящий объект приближался, а не покидал территорию Ирана. А так получается одни иранцы типа пускают ракеты по базам США, а другие их сбивают, глюповато не правдали?
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
А чего им не знать - сами стрельнули!
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