Пентагон засудив Росію за стійку агресію в Україні

Пентагон уважає Москву винною в перегляді міжнародних кордонів і неповазі до міжнародного права. Перш за все це виявляється у вторгненні в Грузію у 2008 році, окупації Криму у 2014 році і стійкій агресії в Україні.

Таку заяву зробив міністр оборони США Марк Еспер, передає Інтерфакс-Україна. Глава Пентагону також наголосив, що зараз саме Росія і Китай кидають основний виклик США у світі.

"Міністерство оборони визначає Китай, а потім Росію як наших головних стратегічних суперників", – сказав Еспер, виступаючи в американському центрі Rand Corporation.

За його словами, і РФ, і КНР займаються модернізацією та розширенням збройних сил, зокрема в космічній сфері та кіберпросторі.

Тим часом, додав американський міністр оборони, останні 20 років США боролися проти екстремістів під час "конфліктів низької інтенсивності", що відволікало увагу Вашингтона від більш потужних супротивників.

Однак, нагадав Еспер, у 2018 році Пентагон розробив стратегію національної безпеки, яка констатує наступ періоду "суперництва великих держав". З огляду на це США має намір відповідати на відповідні виклики й адаптуватися до більш комплексної ситуації в сфері безпеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 серпня Посольство США в Україні закликало Росію вивести свої війська й техніку з Донбасу та наголосило, що санкції не буде знято з країни-агресора, поки вона не виконає ці умови.