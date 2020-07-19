Пентагон оголосив Росію "світовим порушником спокою"

Глава американського міністерства оборони Марк Еспер назвав Російську Федерацію "світовим порушником спокою".

Він заявив, що США у співпраці з партнерами з НАТО мають підвищувати боєздатність Альянсу задля стримування супротивників, серед яких РФ. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

За словами американського міністра, його країна можливими засобами домагається того, щоб країни-члени НАТО, а також союзники й партнери Альянсу витрачали не менше двох відсотків ВВП на оборону. Він наголосив, що впродовж декількох останніх років у цьому питанні було досягнуто значного прогресу, проте багато чого ще потрібно зробити.

Еспер вважає, що збільшення витрат НАТО потрібно тільки вітати, але тепер кошти мають бути спрямовані на стримування таких супротивників, як Китай і Росія.

"Ми перебуваємо в епоху великої конкуренції за владу... Це означає, що нашими провідними стратегічними конкурентами є Китай, потім Росія. Мені і всім, хто розуміє Китай, дуже зрозуміло, що у них є амбіції витіснити нас, безумовно, з регіону і, бажано, на світовій арені", – сказав він.

Міністр додав, що Китай хоче переписати правила міжнародного порядку, які служили націям світу. Також американський чиновник наголосив, що НАТО має стримувати Росію.

"Вона є світовим порушником спокою. Анексувала Крим, веде війну в Україні, загрожує союзникам по НАТО і спрямовує війська до Сирії та Лівії", – пояснив свої слова Еспер.

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