У Конгресі США заявили про компромат Росії на Трампа: президента назвали "подарунком" для Путіна

Спікерка палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявила, що американський президент Дональд Трамп "ігнорує будь-які звинувачення на адресу Росії".

Причиною цього, на думку політкині, нібито є наявність у російської сторони компромату на Трампа. Про це Пелосі заявила в інтерв'ю ABC News (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Я не знаю, що в Росії є на президента в політичному, особистому або іншому плані, але він хоче ігнорувати російські проступки", – сказала вона.

Представниця конкуруючої з Трампом Демократичної партії назвала "абсолютно обурливим" те, що президент Сполучених Штатів не відповів на звіти розвідки про зв'язки Росії з "Талібаном" в Афганістані. За словами Пелосі, у Трампа "всі дороги ведуть до Путіна".

"Росія не подолала те приниження, яке вона зазнала в Афганістані. Тепер вони відіграються на нас, наших військах. Це абсолютно обурливо. В ту хвилину, коли президент почув про це, він повинен був побажати дізнатися більше, замість того щоб заперечувати, що він щось знав", – заявила вона.

Крім того, Пелосі назвала Трампа "подарунком" для Росії і Володимира Путіна.

Нагадаємо, The New York Times заявила про те, що російська військова розвідка нібито пропонувала винагороду пов'язаним із талібами бойовикам за напади на американських солдатів в Афганістані.

Президент Трамп, зі свого боку, назвав матеріал замовним і зазначив, що ніхто не доповідав ні йому, ні віце-президенту Майку Пенсу про те, що йдеться в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Дональд Трамп заявив, що на виключенні Росії з "Великої вісімки" (G8) наполіг колишній президент США Барак Обама. За словами нинішнього американського глави, Кремль "переграв" Вашингтон.