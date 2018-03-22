Пекло на Землі: на Крит обрушилося незвичайне природне явище

Грецький острів Крит накрила африканська пил, яка забарвила небо в оранжево-червоний колір.

Місцеві ЗМІ і жителі острова публікують масу фотографій в мережі. Через пилу видимість не перевищує кілька сотень метрів. Крім того, люди страждають через проблеми з диханням. Про це повідомляє РІА "Новости".

"Неймовірне явище погоди спостерігається на Криті останні кілька годин. Африканська пил покрил острів, небо почервоніло. Все нагадує пустелю, в порту Іракліон і в Агіа Пелагія море "зникло" з горизонту", - повідомляє місцеве видання "Сretalive.gr".

Африканська пил на Криті

Через погодні умови люди залишаються вдома. Відзначається, що існує високий ризик для пацієнтів з респіраторними проблемами. Крім того, були закриті навчальні заклади. Жителям доводиться виходити на вулиці в масках, деякі навіть використовують протигази.

Африканська пил на Криті Лентач

За словами грецького метеоролога Маноліса Ленкаса, пилова буря з Африки є "дуже серйозним випадком". Причиною такого явища міг стати високий тиск. Він зазначає, що рух повітря почався з узбережжя Північної Африки і з заходу прийшов на острів. В результаті, теплі повітряні маси принесли з собою пил.

Ленкас також зазначив, що приплив нових мас повітря вже припинився.За його прогнозом, 23 березня ситуація на острові покращиться.

Африканська пил на Криті Лентач

Африканська пил на Криті Лентач

Африканська пил на Криті Лентач

Африканська пил на Криті Лентач

Африканська пил на Криті Лентач

Африканська пил на Криті Лентач

Африканська пил на Криті Лентач

Як повідомляв "Обозреватель", на Землю обрушилася двотижнева магнітна буря . Її пік спостерігався з 18 на 19 березня. Згідно з даними Інституту геофізики, з 21 по 26 березня будуть і слабкі, і сильні геомагнітні збурення. Крім того, названа дата , коли люди зможуть відпочити від природного явища.