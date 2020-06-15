Пекін ввів режим "воєнного часу" через спалах COVID-19: люди атакували супермаркет. Відео
У Пекіні люди, побоюючись поновлення посиленого карантину через коронавірус, знову атакували супермаркети й магазини, як це було на початку пандемії.
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Не дотримуючись соціальної дистанції, вони вистоюють у величезних чергах, щоб встигнути придбати продукти й речі першої необхідності. Відео опублікували в соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"Пекінський супермаркет. Продовольча істерія напередодні тотального карантину", – йдеться в підписі під роликом.
Водночас китайська влада справді повернула більш жорсткий карантин через спалах COVID-19 на найбільшому ринку сільгосппродукції. Зокрема, 15 червня Пекін повідомив про рекордну за декілька місяців кількість нових випадків коронавірусу, передає Reuters. Це й змусило китайську столицю повернутися до обмежень для стримування спалаху.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У пекінському районі Фентай (Китай) через спалах коронавірусу на оптовому ринку ввели режим воєнного часу.
Уряд Пекіна заявив про високий ризик подальшого поширення COVID-19 через спалах інфекції на оптовому ринку "Сіньфаді".