Стенограмма разговора Трампа и Зеленского – это история о том, каких разговоров мы не услышим.

Реакция Владимира Зеленского на сам факт публикации стенограммы – более чем красноречивая. Оказывается, он был уверен, что американцы опубликуют лишь "свою" часть разговора. А еще – что "некоторые разговоры между президентами не должны публиковаться". И в этот момент я думаю о том, что понятия не имею, о чем говорит по телефону президент моей страны.

Дональд Трамп находится внутри сложной системы сдержек и противовесов. Он вынужден считаться с конгрессом, сенатом, СМИ, разведкой, правоохранительными органами и оппозицией. Над его карьерой всегда нависает дамоклов меч в виде угрозы импичмента. И потому он – самый эксцентричный президент самого сильного государства на планете – все равно скован в своих поступках.

А Владимиру Зеленскому нет смысла переживать обо всем этом. Например, он может встречаться с олигархом Игорем Коломойским. Телеканал которого, по большому счету, сделал его президентские амбиции реальностью. Тем самым Игорем Коломойским, который не скрывает своих амбиций получить от государства компенсации за действия предыдущей власти. А когда журналисты просят предоставить стенограмму этой встречи – в Офисе президента им отвечают, что никаких записей не велось.

Возможно, именно в этом и состоит разница между тем, как устроены два государства. Любая демократия – это история про отрезанный уголок у сим-карты. Та самая "защита от дурака", которая не позволяет неправильным образом вставить ее в телефон. В США эта система продолжает существовать. В Украине – нет.

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Благодаря американской системе мы узнали содержание разговора Трампа и Зеленского. Но мы никогда не узнаем содержания разговора Зеленского и Коломойского. А еще мы никогда не узнаем содержания разговоров украинского президента со своим российским коллегой.

Владимир Зеленский может сказать, что подобные разговоры и не должны быть публичными. Что дипломатия любит закрытые двери, потому что "геополитика и прочее". Но вся история со стенограммой доказывает одну простую вещь. Во главе украинского государства сегодня оказался аматор, для которого многие составляющие международной политики оказываются в новинку. Но если западные партнеры могут эту наивность простить, то российская сторона вполне может ею воспользоваться.

Сторонники Владимира Зеленского раз за разом повторяют о том, что у него благие намерения. Заранее записывают скептиков в "порохоботы" и готовы отчаянно поддерживать любой его шаг. Им простительно. В конце концов, нет смысла обсуждать недостатки чьей-то сердечной зазнобы в тот момент, пока у влюбленных продолжается "конфетно-букетный" период. Проблема лишь в том, что благие намерения, помноженные на беспрецедентный уровень власти и политическую наивность – это довольно гремучее уравнение.

Тем более, что собеседниками украинского президента на протяжении следующих пяти лет будут люди, которые привыкли решать подобные уравнения в свою пользу. А благодаря тому, что у украинской сим-карты никто не удосужился отрезать уголок, – мы узнаем об этом последними.

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