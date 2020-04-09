У лікарнях Нью-Йорка спостерігається катастрофічна ситуація через епідемію коронавірусу COVID-19.

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Як написала в Facebook медсестра однієї з нью-йоркських лікарень Александра Масіас, вона день за днем підтримує своїх пацієнтів, поки ті не помруть.

"Ніхто ще не залишив наше відділення, крім як у мішку для трупів", – розповіла вона.

Александра Масіас

За словами медсестри, багато померлих були молодими людьми без проблем зі здоров'ям.

"Сильні люди, фізично міцні. Ті, хто навіть працював в п'яти місцях одночасно, поки COVID-19 не вбив їх. Цей вірус вбиває людей", – підкреслила Масіас.

Вона зазначила, що в лікарні катастрофічно не вистачає персоналу.

"Навіть якщо щодня ми отримуємо нових людей, не вистачає досвідчених співробітників (хто на Землі може мати достатньо досвіду для такого кількість хворих?!), не вистачає припасів", – повідомила медик.

Також вона закликала громадян серйозно поставитися до умов введеного карантину.

"Я не можу змусити вас що-небудь робити, але я буквально благаю вас прислухатися до нас, медичних працівників, і прийняти це всерйоз", – завершила Масіас.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 8 квітня в США зареєстровано понад 14 тисяч смертей, з яких 1622 припадають на останню добу.

Кількість загиблих від COVID-19 в Нью-Йорку може бути набагато більшою від офіційних даних, так як в статистику не включали випадки, коли люди вмирали на дому, не пройшовши лабораторний тест.

Через коронавірус президент США Дональд Трамп збирається ввести в Нью-Йорк війська.