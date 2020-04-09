Головна Новини
10 квітня • оновлено в 02:07
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Пацієнти вмирають в коридорах, а медики страйкують: лікарня в США заявила, що не справляється з COVID-19

11т
Читати матеріал російською

Медики лікарні Синай-Грейс, що в Детройті, розповіли про жахливі події через пандемію COVID-19: пацієнти вмирають в коридорах, а медики влаштовують страйки через відсутність допомоги від влади.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як повідомляє DailyMail, в коридорах госпіталю знайшли як мінімум двох людей, які померли, не дочекавшись допомоги лікарів. І справа не в недбалості, а в неймовірній завантаженості медиків.

Як розповів лікар, пацієнтів настільки багато, що поки медсестра перевіряє пульс у одного з них, наступний вже може померти. Лікарні просто не вистачає людей, та й засоби індивідуального захисту залишають бажати кращого.

Лікарня Синай-Грейс

Лікарня Синай-Грейс

DailyMail

Персонал порівнює госпіталь зі "країною третього світу в зоні бойових дій" і навіть влаштував страйк, вимагаючи допомоги від влади. А одна з медсестер – Кеніса Баркай – заявила, що її звільнили, після того, як вона опублікувала в Instagram стан свого спорядження. За приблизно такою ж причини звільнили і працівника швидкої допомоги Села Седвана. Він розповів пресі, що лікарня працює в екстремальних умовах.

"Нам потрібна додаткова допомога, тому що ми працюємо в екстремальних умовах", – заявив він.

Кеніса Баркай і Сел Седван

Кеніса Баркай і Сел Седван

DailyMail

Варто відзначити, що в штаті Мічиган зареєстровано 20 346 випадків COVID-19 і 959 смертей. Більше 25% з них припадають на Детройт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість загиблих від COVID-19 в Нью-Йорку може бути набагато більше офіційних даних, так як в статистику не включали випадки, коли люди вмирали на дому, не пройшовши лабораторний тест.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Місце
США
Тег
вірус
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
25
2
Смішно
3
Цікаво
44
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Cachko Elena
Cachko Elena
не поняла, это же первая экономика мира ... наши прям слюни пускают , что б уехать туда на пмж...а там чего -то не хватает...
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Иванов Петя
Иванов Петя
А как же "там всё для людей!"
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
хваленная западная медицина,оказалась полным г.ном,если проблема массовая,отдельные супербольнички для так наз.элиты есть,космически дорогие,но не для большинства населения.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Pegasman Partagas, Буй.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Світ

Коронавірус. Найважливіше

Новини світу

Топпублікації

Топблоги