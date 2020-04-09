Пацієнти вмирають в коридорах, а медики страйкують: лікарня в США заявила, що не справляється з COVID-19

Медики лікарні Синай-Грейс, що в Детройті, розповіли про жахливі події через пандемію COVID-19: пацієнти вмирають в коридорах, а медики влаштовують страйки через відсутність допомоги від влади.

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Як повідомляє DailyMail, в коридорах госпіталю знайшли як мінімум двох людей, які померли, не дочекавшись допомоги лікарів. І справа не в недбалості, а в неймовірній завантаженості медиків.

Як розповів лікар, пацієнтів настільки багато, що поки медсестра перевіряє пульс у одного з них, наступний вже може померти. Лікарні просто не вистачає людей, та й засоби індивідуального захисту залишають бажати кращого.

Лікарня Синай-Грейс DailyMail

Персонал порівнює госпіталь зі "країною третього світу в зоні бойових дій" і навіть влаштував страйк, вимагаючи допомоги від влади. А одна з медсестер – Кеніса Баркай – заявила, що її звільнили, після того, як вона опублікувала в Instagram стан свого спорядження. За приблизно такою ж причини звільнили і працівника швидкої допомоги Села Седвана. Він розповів пресі, що лікарня працює в екстремальних умовах.

"Нам потрібна додаткова допомога, тому що ми працюємо в екстремальних умовах", – заявив він.

Кеніса Баркай і Сел Седван DailyMail

Варто відзначити, що в штаті Мічиган зареєстровано 20 346 випадків COVID-19 і 959 смертей. Більше 25% з них припадають на Детройт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість загиблих від COVID-19 в Нью-Йорку може бути набагато більше офіційних даних, так як в статистику не включали випадки, коли люди вмирали на дому, не пройшовши лабораторний тест.

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