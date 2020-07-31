Пацієнтам пересадили легені після COVID-19: відео про ризиковану операцію
У Сполучених Штатах здійснили успішне пересадження легень пацієнтам, які перехворіли на коронавірусну інфекцію.
Першими, кому завдяки цьому пощастило оговтатися після тяжкої хвороби, стали 28-річна юристка Майра і 62-річний автомеханік Браян. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
За словами лікарів, COVID-19 тяжкої форми повністю знищив їхні дихальні органи. В обох надії на одужання було мало. Ба більше, родину дівчини навіть кликали попрощатися з нею.
Тож єдиним шансом вижити для цих пацієнтів, попри надзвичайний ризик, стала пересадка легень. Американські медики констатують, що операції пройшли успішно, органи прижилися.
Нині Майра та Браян уже дихають самотужки й навіть змогли дати пресконференцію: вони висловили вдячність лікарям за можливість дихати й жити.
Як повідомляв OBOZREVATEL, головна небезпека коронавірусу полягає в тому, що найбільш руйнівного впливу він завдає легеням людини, зазначила інфекціоністка Тетяна Логінова. Вона пояснила, як в такому разі мають діяти медики й самі хворі.