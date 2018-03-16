Патріарх Кирил має намір відкрити в кожному вузі Росії по церкві

Глава Російської православної церкви Патріарх Кирило має намір відкрити в кожному вищому навчальному закладі Росії свою домову церкву.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Ворчун".

"Пан Гундяєв, відомий також як патріарх Кирило, ніяк не залишить ідею розширення франшизи РПЦ. Йому мало програми "200 храмів", тепер він хоче, щоб в кожному вузі була домова церква. Чекаємо появи на в вузах вендінгових автоматів з плоттю і кров'ю Христа", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Кирило придумав безглузду страшилку про Європу та ЛГБТ.