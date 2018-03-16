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Патріарх Кирил має намір відкрити в кожному вузі Росії по церкві

2.9тЧитати новину російською

Глава Російської православної церкви Патріарх Кирило має намір відкрити в кожному вищому навчальному закладі Росії свою домову церкву.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Ворчун".

"Пан Гундяєв, відомий також як патріарх Кирило, ніяк не залишить ідею розширення франшизи РПЦ. Йому мало програми "200 храмів", тепер він хоче, щоб в кожному вузі була домова церква. Чекаємо появи на в вузах вендінгових автоматів з плоттю і кров'ю Христа", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, раніше Кирило придумав безглузду страшилку про Європу та ЛГБТ.

Особа
Патріарх Кирило
Місце
Росія
Об'єкт
РПЦ
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