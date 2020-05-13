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14 травня • оновлено в 16:48
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Патологоанатом розповів, як діагностують смерть від COVID-19

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Стало відомо, як саме діагностують смерть від коронавірусу – такий висновок можуть поставити тільки в тому випадку, якщо у пацієнта була пневмонія і позитивний ПЛР-тест на COVID-19.

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Про це розповів позаштатний спеціаліст із патологічної анатомії Олег Зайратьянц, передають РІА Новини. Також враховуються і супутні захворювання, які загострюються через коронавірус.

"Є чіткі критерії, як ставити діагноз "коронавірусна інфекція". Виявляється та чи інша пневмонія тієї чи іншої ступені тяжкості, або є посмертний чи пожиттєвий позитивний ПЛР-тест на коронавірус. При цьому ми враховуємо ті захворювання супутні, які, на жаль, є у всіх нас, через коронавірус вони загострюються, вони стають важкими. І в таких випадках це йде як смерть від коронавірусної інфекції", – сказав Зайратьянц.

Патологоанатом розповів, як діагностують смерть від COVID-19

Патологоанатом розповів, як діагностують смерть від COVID-19

Однак, якщо людина все життя страждала, наприклад, від ішемічної хвороби серця і у неї стався інфаркт, то причиною смерті встановлюють саме його, а не COVID-19.

"Сам вірус це ще не хвороба, якщо в легенях змін немає – людина загинула від інфаркту", – сказав Зайратьянц.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у половини пацієнтів із COVID-19, яких перевірили за допомогою МРТ, виявили аномалії головного мозку.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Тег
вірус
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