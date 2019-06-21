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Паспорти Путіна, полонені моряки та MH17: саміт ЄС оприлюднив підсумки щодо України

1.1тЧитати матеріал російською

В Євросоюзі пройшов саміт, за підсумком якого були прийняті важливі рішення щодо України.

Так, на саміті відзначили, що 17 липня виповниться п'ять років з дня катастрофи рейса MH17, збитого над Донбасом в 2014 році.

"Європейська рада вітає заяву Спільної слідчої групи від 19 червня 2019 року про висунення кримінальних звинувачень чотирьом особам, закликає Росію повною мірою співпрацювати з проведеним розслідуванням і висловлює свою повну впевненість в незалежності і професіоналізмі судових процедур, які треба буде пройти", – йдеться в повідомленні .

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Також лідери країн ЄС закликали Кремль відпустити українських моряків, захоплених в Керченській протоці.

"Європейська Рада знову закликає Росію беззастережно звільнити захоплених українських моряків, повернути захоплені судна і забезпечити вільний прохід усіх судів через Керченську протоку згідно з міжнародним правом", – повідомлялося на саміті.

Крім того, на саміті піднімалося питання накладення нових санкцій через роздачу Росією паспортів на окупованому Донбасі.

"Європейська Рада висловлює свою крайню стурбованість у зв'язку з указом президента Росії від 24 квітня, який дозволяє спростити видачу паспортів в окремих районах Донецької та Луганської областей України, що суперечить духу і цілям Мінських угод", – відмічено в інформації.

саміт ЄС

саміт ЄС

За підсумком саміту було вирішено, що Європейська Рада в тісній координації зі своїми міжнародними партнерами продовжить моніторинг ситуації на сході України і розгляне різні варіанти, включаючи невизнання російських паспортів.

Також саміт ЄС закликав до термінового відновлення переговорних зусиль з метою реалізації Мінських угод і заходів, спрямованих на відновлення довіри між сторонами.

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Тема
мінські домовленості
Теги
Боїнг МН17видача паспортів в Донецькуполонені морякиЄвросоюз
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