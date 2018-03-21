"Паскудненька провокація": у МЗС РФ відповіли на "відставку" Лаврова

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова заявила, що інформація про відставку глави МЗС Сергія Лаврова є "паскудненьким елементом провокації".

"Це, звичайно, нове слово в журналістиці. У житті немає, а в журналістиці так. Поясню. Ми неодноразово коментували чутки про перестановки в уряді, "плани Лаврова" і тд. Чого тільки не читали. Оперативно відповідали, писали спростування, коментували. Готова ще раз "на біс" повторити. Формування уряду є прерогативою керівництва країни, а процедура прописана в Конституції", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Вона додала, що в січні журналісти запитали у Лаврова, якими будуть його плани, коли уряд складе повноваження після "виборів Путіна".

"У нас є Конституція Російської Федерації, яка чітко визначає порядок формування Уряду. Я Вас запевняю, що цей порядок буде в повній мірі збережений. Що стосується мене, то я не звик займатися чимось, крім того, щоб забезпечувати максимально ефективну роботу нашого Міністерства. Зараз це моя головна задача", - процитувала Захарова слова Лаврова.

За її словами, матеріал видання RTVI про відставку глави МЗС РФ "закручений цікавіше".

"Нібито сам проситься, а президент не відпускає. Такий, знаєте, елемент паскудненької провокації. Розлетілися по ЗМІ і телеграм-каналах моментально - в кращих сільських традиціях. Тепер розповідаю. При підготовці цієї публікації в МЗС ніхто з RTVI не звертався. Це раз. Два. Подзвонила сама уточнити, звідки дровишки і чи не до Дня народження Сергія Вікторовича подаруночок? "А у нього сьогодні День народження?", - ось так просто відповіли мені куратори об'єктивності", - повідомила представник МЗС.

Вона похвалилася, що Лаврова привітав глава МЗС Японії, подарувавши торт у вигляді футбольного м'яча.

"І ведучий ток-шоу на Першому, який вийшов в ефір в майці з фотографією Сергія Вікторовича, і газета Комерсантъ, приховати свято від громадськості у нас не вийшло. Дивно виходить: про "таємні плани" Лаврова RTVI знає, а про не таємні віхи біографії - ні. Три. Ніяких джерел, як я зрозуміла, у каналу немає, тобто це навіть не плітка. Чесно кажучи, схоже на якусь підкинуту дезу", - зазначила Захарова.

На її думку, публікація про відставку Лаврова - "щось на зразок фейку". Вона припустила, що це "через недогляд".

"Хоча, хто знає. Чому я впевнено кажу про те, що в основі лежить щось на зразок анонімки? Років 6 тому лунає дзвінок: Марія Володимирівна, Ви Путіну писали? - спокійно питає жіночий голос. Я? Путіну? - але ж при всій абсурдності питання односкладово не відповіси: раптом мається на увазі документ, докладений "куди треба", де ти є співавтором. І нехай твій підпис сороковий, але ж формально ти з числа "співвиконавців по документу", - розповіла вона.

Захарова заявила, що дівчина їй зачитала документ.

"Ну, прохання йому направляли, що втомилися, що Вам важко працюється, що набридло все і хочеться побільше відпочивати? Ось: "Дорогий Володимире Володимировичу, прошу більше ніколи не відправляти мене у відрядження, особливо до Нью-Йорку, не підвищувати мене на посаді, а краще і зовсім звільнити, а то моя крихітка сумує за мамою". і підпис "Марія Захарова", - повідомила вона.

Захарова додала, що запам'ятала слово "крихітка" назавжди. А коли їй через кадрову службу передали текст заяви, вона знайшла там багато цікавого: паспортні дані, соціальну інформацію і тд.

"Виявилося - анонимка, але від мого імені. Потім з'ясували і хто писав, і що такі "листи щастя" приходили не тільки мені. В даному випадку стаття RTVI дуже нагадує саме подібний жанр. Думаю, так і є - сайт який-небудь передрукували з анонімним коментарем, і готова інформаційна бомба", - підкреслила вона.

Представник МЗС захотіла почути роз'яснення від телеканалу.

"У будь-якому випадку, хотілося почути роз'яснення телеканалу. Позиція: раз це не так - спростуйте, на мій погляд, тут не дуже доречна. Тому що вкрай провокативна, як і сама стаття", - резюмувала Захарова.

Як повідомляв "Обозреватель", 21 березня RTVI повідомляв з посиланням на джерела, що Лавров не увійде до складу нового уряду.