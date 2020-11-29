У своєму житті і політичній діяльності мені довелося часто бувати на Кавказі і особисто вивчати ті процеси, про які багато хто має чисто умоглядне уявлення. Я багато разів проїхав всю Вірменію уздовж і поперек, особисто спілкувався з багатьма керівниками і політиками республіки, побував на всіх російських військових базах і навіть маленьких прикордонних заставах, так що знаю Вірменію і її проблеми не з чуток, пише Геннадій Гудков для "Ехо Москви".

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Я неплохо помню, как велись переговоры в формате Минской группы, почему не был достигнут мир и понимаю, в чем причины 44-дневной армяно-азербайджанской войны за Карабах, закончившейся военным поражение Армении, а также унесшей тысячи жизней с обеих сторон. Просто соотношение сил между Арменией и Азербайджаном за последние четверть века резко и драматически изменились. Напомню, что практически сразу после распада Советского Союза между Арменией и Азербайджаном вспыхнула довольно ожесточенная война, военную победу в которой тогда одержали армяне. Они отвоевали Карабах, а также несколько азербайджанских районов, объявив эти земли "поясом безопасности". Напомню также, что командир танкового батальона Р. Кочарян, взявший Степанакерт, вскоре стал президентом Армении.

С тех пор на линии соприкосновения длилось напряженное перемирие, которое участники Минского процесса так и не смогли превратить в прочный мир. На мой взгляд, случилось это из-за некой пассивности его сопредседателей (Россия, США и Франция), позиция которых заключалась (с учетом бесконечных взаимных исторических обид и претензий) в плохо реализуемом посыле: "Пусть армяне и азербайджанцы сами договорятся об условиях мирного договора, а мы (великие державы) станем гарантами их исполнения". На мой взгляд, эта тупиковая стратегия, по сути, представляла собой просто отсрочку будущей новой войны. А между тем, выход из армяно-азербайджанского тупика был, на мой взгляд, очевиден: размен территориями, при котором Армения сохраняла исторический армянский Карабах, но освобождала оккупированную ею "зону безопасности" и обеспечивала Азербайджану коридор, который бы объединил Нахичевань с основной территорией страны, которая и сегодня разделена "армянским рукавом" на две части. Такой сценарий, насколько мне известно, в нулевые годы всерьез обсуждался на переговорах кавказских республик как основа для прочного мира, но "ястребы" в обеих странах сделали все, чтобы подписание территориального размена и мирного договора не состоялось. Великие державы не нашли тогда в себе политической воли довести дело до конца, чтобы, используя своё влияние, в хорошем смысле этого слова принудить Армению и Азербайджан к подписанию мира. Video

Азербайджан ждал результатов переговоров и перемирия более четверти века. Вернее, не просто ждал, а усиливал и модернизировал свою армию, направляя львиную долю от продажи взлетевших в цене нефти и газа на покупку современной боевой техники и вооружений, наращивал политический и экономический потенциал, устанавливал тесные отношения с потенциальными союзниками, в первую очередь — Турцией, имеющий серьезные геополитические амбиции на Кавказе. Армения эти годы (вплоть до весны 2018) пребывала в состоянии экономического и политического застоя, демографической депрессии (население страны упало до 3,5 млн. против Азербайджана, выросшего до 10 млн.) и наивной иллюзии, что Россия и ее войска, размещенные на территории Армении, обеспечат перемирие и территориальный статус-кво на неограниченно долгий срок.

В Армении многие во власти и оппозиции давно понимали, что у армии страны — серьезные проблемы, устаревшее вооружение, тактика ведения войны времен 80-х годов прошлого столетия. Понимали, но надеялись на "непобедимую и легендарную" армию РФ. Однако Россия, погрязшая в кризисах и военных авантюрах, слабела и теряла свое влияние на Кавказе, теснимая Турцией и другими геополитическими игроками. К тому же армянская демократическая "революция" весны 2018 г. всерьез напугала Кремль, который в последние десятилетия поддерживал по всему миру исключительно диктаторские и авторитарно-тоталитарные режимы.

Так в чем же виноват Никола Пашинян? Почему сегодня многие жители Армении требуют его отставки? Прежде чем взяться за эту статью, я перечел кучу интервью с представителями армянской демократической оппозиции. Я так и не понял их аргументации. Много эмоций, горечь поражения, растерянность, разочарование — это по-человечески понятно; но в обвинениях практически нет логики и взвешенных фактов. А чего, собственно говоря, ожидало от начавшейся войны армянское общество в условиях огромного военного преимущества армии Азербайджана, опирающегося, к тому же, на политическую и полную моральную поддержку огромной Турции?

На мой взгляд, если в чем и виноват Пашинян, так это в бессмысленном заискивании перед Кремлем. Вместо активного развития отношений с ЕС и США, Арменией подыгрывала Путину с признанием нынешнего статуса Крыма, голосовала в ООН против многих западных резолюций солидарно с РФ, Сев. Кореей, Венесуэлой и Зимбабве, чем серьезно ухудшила свои взаимоотношения с Западом. А как можно, например, всерьез верить в приверженность армянского президента демократическим ценностям, если он ухитрился оказаться среди тех, кто спешно поздравил укравшего выборы Лукашенко с "избранием" на очередной срок?! Жаль, что Пашинян до сих пор не понял: любая демократия для путинского режима гораздо опаснее, чем усиление воинствующего авторитарного государства даже на границах РФ. По этой причине, в том числе, Россия не спешила помогать Армении с перемирием, позволяя Азербайджану силой решать проблему своих территориальных претензий. Понятно, что совсем не вмешаться Россия не могла, но длительную "театральную" паузу мастерски выдержала, рассчитывая "убить двух зайцев": уничтожить имидж Пашиняна и сохранить контроль за ситуацией на Кавказе.

Во всем остальном, думаю, Пашинян совсем не виноват. Слабая экономика и армия с устаревшим вооружением, обезлюдивание Армении, тупик на переговорах с Азербайджаном — все это досталось Пашиняну "по наследству" от предшественников. Времени на нормализацию переговорного процесса у нового армянского руководства практически не было, как и серьезных аргументов, способных повлиять на готовность Азербайджана начать войну.

Можно ли было остановить наступательный пыл Азербайджана? Полагаю, только тотальной мобилизацией всего мужского населения, очень больших человеческих потерь и разворачивания в Карабахе масштабной диверсионно-партизанской войны, направленной на истощение противника. Путь очень рисковый, долгий, кровавый, обрекающий Армению и весь регион на нищету, разруху, массовую миграцию. Пашинян остановил войну, подписал соглашение, признающее поражение Армении и потерю (возвращение, как угодно называйте) части территорий Карабаха. Понимал ли он, что совершает, де-факто, акт политического самоуничтожения? Наверняка понимал. Был ли у него выход из войны с превосходящим противником лучше и почетнее? Вряд ли. Скорее, последствия могли быть еще тяжелее, не говоря уже о количестве убитых и раненых.

Пашинян пожертвовал собой, чтобы спасти Армению от более тяжелого поражения, публично взял на себя ответственность за все ошибки предыдущих правителей страны. Я считаю это мужественным, честным и ответственным поступком. Пашинян не стал перекладывая ее на предшественников или непреодолимые обстоятельства, сложившиеся в Армении за многие годы. Он повел себя как ответственный демократический политик, не боящийся признать ошибки и поражение. Своим самопожертвованием он сохранил тысячи жизней граждан Армении и, возможно, уберег страну от еще более унизительного мира.

Я не адвокат Николы Пашиняна — решать его дальнейшую судьбу — это исключительное право армянского народа. Благо, сегодня его волю ничто не ограничивает. Меня волнует другое. И вопрос не в том, останется ли Пашинян во главе Армении, а сохранит ли армянский народ свое стремление построить свободную, демократическую страну, стать частью цивилизованного мира? Или с возможным уходом Пашиняна к власти в стране снова вернутся авторитарные фигуры, для которых "дружба" с Путиным — политическое кредо, права и свободы человека — химера, мешающая править гражданами Армении, возвращенными в тоталитарное прошлое, вечно?

P.S. 4 декабря президент Армении прилетает в Москву. Если честно, я искренне сочувствую Пашиняну, которому в Кремле совсем не рады.

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