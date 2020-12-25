Пашинян заявив про готовність піти у відставку за однієї умови

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про те, що готовий покинути свій пост за умови, що так вирішить народ.

Про своє рішення він повідомив в Facebook. Пашинян також заявив, що проводить політичні консультації щодо можливість проведення позачергових парламентських виборів.

"Я готовий піти з посади прем'єра за рішенням народу. Готовий також і продовжити керівництво Республіки Вірменія в ці непрості часи в разі відновлення довіри народу. Є тільки один спосіб отримати відповідь на всі ці питання: проведення позачергових парламентських виборів", – написав прем'єр.

Він також розкритикував опозиційні сили, заявивши, що вони не заслужили підтримки людей, незважаючи на те, що мають величезні фінансові і медіаресурси. На думку Пашиняна, народна підтримка опозиції пішла на спад.

Щоб визначити, кого ж підтримує більшість жителів країни, на думку прем'єра, необхідно в 2021 році провести парламентські вибори. Політик закликав усі зацікавлені сили обговорити і підтримати цю ідею.

Нагадаємо, у вівторок, 22 грудня, вірменська опозиція оголосила загальнонаціональний страйк і зажадала від прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна піти у відставку. До нього приєдналися тисячі вірмен, які вийшли на протест в Єревані.

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