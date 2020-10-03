Пашинян розповів, хто керує боями в Карабасі і назвав умову для переговорів

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у суботу, 3 жовтня, виступив зі зверненням до нації щодо конфлікту між Єреваном і Баку в невизнаному Нагірному Карабасі.

Так, політик заявив, що бойовими діями проти Карабаху "керують високопоставлені військові Туреччини, які перебувають в Азербайджані" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У конфлікт втягнуті сирійські найманці, терористи, спецназ Туреччини, близько 150 високопоставлених військових, які в командних пунктах армії Азербайджану керують військовими діями", – сказав він.

За словами Пашиняна, так званий Нагорний Карабах нібито протистоїть "азербайджано-турецькому терористичного нападу, обсяги і масштаб якого безпрецедентні".

"Ні в одній із зон конфлікту в 21 столітті не було таких обсягів, застосовуються сотні танків і БМП, тисячі снарядів і ракет, десятки літаків, сотні безпілотників, сотні тисяч піхоти. Вони атакують Армію оборони по всій протяжності лінії зіткнення. Тільки на одну бойову позицію Армії оборони Карабаху вони кидають від 150 до 250 військовослужбовців", – сказав Пашинян.

Як зазначив прем'єр Вірменії, "і всі ці атаки супроводжуються підтримкою авіації, артилерії".

Він підкреслив, що переговори по невизнаному Нагірному Карабаху можливі "тільки в разі зупинки військових дій".

"У разі зовнішньої агресії завдання номер один – захистити населення від нападу. Тільки після цього можна буде говорити про переговори. У нинішній ситуації широкомасштабної агресії можу з упевненістю сказати, що народ Карабаху не покине", – уклав прем'єр.

У чому суть конфлікту в Нагорному Карабасі

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався через Нагірний Карабах у 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. Нагорний Карабах і сім прилеглих до нього районів – 20% території Азербайджану – перебувають під окупацією збройних сил Вірменії. У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню. Територіальний конфлікт не врегульовано досі.

Детальніше про те, чиїм є Нагірний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 жовтня азербайджанська сторона атакувала противника безпілотниками.