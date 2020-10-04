Пашинян підтвердив, що хоче ввести у Вірменію російські війська

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підтвердив можливість залучення Збройних сил Росії до протистояння його країни з Азербайджаном в Нагірному Карабасі.

За його словами, за відповідних умов це буде можливо, зокрема, для забезпечення безпеки Вірменії. Про це він сказав в інтерв'ю Bild.

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Пашинян нагадав, що в його країні присутня 102-а російська військова база, крім цього, держави мають спільну систему ППО.

"Домовленості щодо неї чітко формулюють, у яких випадках ці ЗС можуть бути використані для забезпечення безпеки Вірменії", – зазначив він.

На запитання про те, в яких саме випадках це може відбутися, вірменський прем’єр підкреслив, що всі вони прописані в зазначеному документі, але не назвав їх.

"Це передбачені угодою конкретні випадки, і я впевнений: якщо подібні випадки трапляться, Росія виконає свої зобов'язання відповідно до угоди", – висловив переконання він.

Зазначимо, що напередодні глава вірменського уряду вже говорив про можливість введення в Нагорний Карабах російських миротворців. Зокрема, Пашинян сказав, що це питання він готовий обговорити в рамках Мінської групи ОБСЄ.

Детальніше про те, чиїм є Нагірний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL. А також про те, в чому полягає суть конфлікту Вірменії та Азербайджану.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 жовтня в невизнаному Нагірному Карабасі продовжилися запеклі військові протистояння між Азербайджаном і Вірменією. Азербайджанська армія взяла під свій контроль низку населених пунктів Карабаху, а місто Степанакерт піддалося черговому ракетному обстрілу.