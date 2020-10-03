Пашинян заговорив про введення російських військ в Карабах

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян допустив можливість введення в Нагірний Карабах російських миротворців.

Глава уряду в інтерв'ю телеканалу Al Jazeera зазначив, що це питання він готовий обговорити в рамках Мінської групи ОБСЄ.

У Пашиняна запитали, чи хотів би він бачити російським миротворців в Карабасі. На що він відповів: "Дивіться, такі питання можуть бути обговорені в ширшому контексті в рамках Мінської групи ОБСЄ".

Варто зазначити, наприкінці вересня прем'єр заявляв російським ЗМІ, що Вірменія не обговорює можливості введення іноземних миротворців в Карабах.

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У чому суть конфлікту в Нагірному Карабасі

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався через Нагірний Карабах в 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. Нагірний Карабах і сім прилеглих до нього районів – 20% території Азербайджану – знаходяться під окупацією збройних сил Вірменії. У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню. Територіальний конфлікт не врегульовано досі.

Карта конфлікту навколо Нагірного Карабаху.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 жовтня Нікол Пашинян виступив зі зверненням до нації щодо конфлікту в Нагірному Карабасі.

Він заявив, що бойовими діями проти Карабаху "керують високопоставлені військові Туреччини, які перебувають в Азербайджані". Також глава уряду озвучив умови для переговорів.