Пасажирський Boeing розбився в Ірані: перші фото і відео катастрофи

В Ірані вранці 14 січня розбився літак Boeing 707, який летів із Бішкека. Катастрофа сталася в аеропорту Карадж біля столиці Тегерана.

За твердженнями місцевих ЗМІ, бортінженер зумів живим вибратися з літака. Всього на борту, за їхніми даними, знаходилися 16 осіб. Літак упав на житловий район. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Причиною катастрофи вказуються складні погодні умови. Пілот нібито не впорався із керуванням. Спочатку він переплутав аеропорти висадки, приземлившись у Фаті. Обидва аеропорти розташовані поряд і такі помилки не рідкість.

На місце аварії відправлені вертоліт, десять карет швидкої допомоги і два автобуси. У мережі вже опублікували перші кадри звідти. На них можна побачити розкидані, обгорілі уламки повітряного судна.

CANN

"360"

A Boeing 707 cargo plane has crashed in Karaj airport near capital Tehran pic.twitter.com/zIceqb5Q1N - Mohammad Hashemi (@mo_hashemi) 14 січня 2019 р

#Breaking

A Boeing 707 cargo plane with 10 people on board from Bishkek, Kyrgyzstan flown to the Payam airport that the pilot lost the plane control and crashes near Karaj. Local media says it belongs to one of #Iran -nian institutes. pic.twitter.com/kFXL2fm5dq — Meysam Yaghoubi (@MeysamYaghoobei) 14 января 2019 г.

#BREAKING

Iranian #Boeing707 has crashed in Safadasht near Karaj Airport. — Maysam Bizar میثم بی‌زر (@m_bizar) 14 января 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні 2018 року в Демократичній Республіці Конго розбився вантажний літак Ан-26, яким керував російський екіпаж.

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