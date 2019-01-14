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Пасажирський Boeing розбився в Ірані: перші фото і відео катастрофи

5.7тЧитати матеріал російською

В Ірані вранці 14 січня розбився літак Boeing 707, який летів із Бішкека. Катастрофа сталася в аеропорту Карадж біля столиці Тегерана.

За твердженнями місцевих ЗМІ, бортінженер зумів живим вибратися з літака. Всього на борту, за їхніми даними, знаходилися 16 осіб. Літак упав на житловий район. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Причиною катастрофи вказуються складні погодні умови. Пілот нібито не впорався із керуванням. Спочатку він переплутав аеропорти висадки, приземлившись у Фаті. Обидва аеропорти розташовані поряд і такі помилки не рідкість.

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Пасажирський Boeing розбився в Ірані: перші фото і відео катастрофи

На місце аварії відправлені вертоліт, десять карет швидкої допомоги і два автобуси. У мережі вже опублікували перші кадри звідти. На них можна побачити розкидані, обгорілі уламки повітряного судна.

Пасажирський Boeing розбився в Ірані: перші фото і відео катастрофи

CANN

Пасажирський Boeing розбився в Ірані: перші фото і відео катастрофи
Пасажирський Boeing розбився в Ірані: перші фото і відео катастрофи
Пасажирський Boeing розбився в Ірані: перші фото і відео катастрофи

"360"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні 2018 року в Демократичній Республіці Конго розбився вантажний літак Ан-26, яким керував російський екіпаж.

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ІранТегеран
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