Пасажирський Boeing розбився в Ірані: перші фото і відео катастрофи

В Ірані вранці 14 січня розбився літак Boeing 707, який летів із Бішкека. Катастрофа сталася в аеропорту Карадж біля столиці Тегерана.

За твердженнями місцевих ЗМІ, бортінженер зумів живим вибратися з літака. Всього на борту, за їхніми даними, знаходилися 16 осіб. Літак упав на житловий район. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Причиною катастрофи вказуються складні погодні умови. Пілот нібито не впорався із керуванням. Спочатку він переплутав аеропорти висадки, приземлившись у Фаті. Обидва аеропорти розташовані поряд і такі помилки не рідкість.

На місце аварії відправлені вертоліт, десять карет швидкої допомоги і два автобуси. У мережі вже опублікували перші кадри звідти. На них можна побачити розкидані, обгорілі уламки повітряного судна.

Plane crash in west of Tehran #Plane_crash #crash #west_of_Tehran #tehran #iran A Boeing 707 has crashed into Safadasht, in the west of Tehran amid severe weather conditions. pic.twitter.com/WUW6UycIGl

#Breaking

A Boeing 707 cargo plane with 10 people on board from Bishkek, Kyrgyzstan flown to the Payam airport that the pilot lost the plane control and crashes near Karaj. Local media says it belongs to one of #Iran -nian institutes. pic.twitter.com/kFXL2fm5dq