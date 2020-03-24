"Наслідки залишилися": пасажирка Diamond Princess розповіла, як перемогла коронавірус

Пасажирка судна Diamond Princess, який пішов на карантин у Японії через спалах коронавірусу, розповіла, як змогла подолати хворобу.

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Вона згадала, що її симптоми спочатку були м'якими. Був сухий кашель і невелике підвищення температури протягом тижня. Симптоми зникли через три дні після відправки у лікарню в Токіо, пише Washington Post.

За її словами, лікарі і медсестри стежили за її життєвими показниками, але не проводили ніякого лікування для боротьби з хворобою, тому що такого не існує.

"Однак, я була замкнена після того, як симптоми минули. Тому що для підтвердження і виписки мені потрібні були негативні результати двох назофарінгальних тестів на коронавірус, проведених з перервою в 24 години. Лікарі провели мені 14 тестів за 28 днів перебування: деякі тільки з допомогою мазків з горла, деякі з горла і носа, а в кінці лише з носа, згідно до діагностичних інструкцій у Японії", – розповіла пасажирка.

Через три тижні жінка отримала частково негативний результат (назальний позитивний і негативний мазок з горла). А потім показники то поліпшувалися, то погіршувалися. Після 28 днів ізоляції в кімнаті інфекційного відділення, нарешті, всі тести були негативними і її виписали через 5 днів.

Цей час знадобився для того, щоб перевірити, чи не поновляться симптоми. Після цього її видалили зі списків осіб, яких заборонено пускати на літак.

Однак, навіть зараз епідеміологи досі не знають, чи є імунітет до коронавірусу у тих, хто перехворів. Його ще не досить вивчили.

"Коли ми повернулися у Портленд, вірус вже був там. Я переживала через клеймо, яке можуть на мене поставити не тільки тому, що у мене був вірус, а тому що я була на круїзному лайнері. Коли суспільство дізналося, що мій тест на лайнері був позитивним, я отримувала повідомлення з погрозами і вимогами, щоб я не поверталася в США. Тому що люди думали, що я привезу його додому. Наші обличчя були у всіх новинах. І ми були серед тих людей, які говорили про ті події", – йдеться в статті.

Жінка додала, що через місяць все ще не обіймається з друзями, працює на дому і не виходить на вулицю без необхідності.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, двоє громадян України, які перебували на борту круїзного лайнера Diamond Princess і заразилися там коронавірусом COVID-19, вже одужали. При цьому ще двоє продовжують лікуватися в лікарнях Японії.

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