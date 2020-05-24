Пасажир, що вижив під час падіння літака в Пакистані, розповів про катастрофу
Один із двох пасажирів, що вижили, літака Airbus A-320, який зазнав аварії в Пакистані, Мухаммад Зубаїр розповів про деталі авіакатастрофи.
Як повідомляє AP, до зниження в Карачі політ рейсу PK8303 Pakistan International Airlines (PIA) був спокійним.
За словами чоловіка, спочатку літак торкнувся посадкової смуги один раз, потім ще двічі. Після цього пілот різко набрав висоту й пішов на друге коло.
Через деякий час пасажирів попередили, що в повітряного судна проблеми з двигуном і що посадка може виявитися жорсткою, згадує Зубаїр.
Літак сильно труснуло, пасажири списали це на турбулентність. Наступне, що пам'ятає чоловік, – сильний удар, після якого він знепритомнів.
Коли Зубаїр отямився, "всюди був дим" і "крики з усіх боків".
"Вогонь – це все, що я міг бачити. Людей я не бачив, тільки чув їхні крики... Діти плакали", – зазначив він.
За словами чоловіка, він зумів звільнитися від ременя безпеки й виповзти з салону. До того ж йому довелося стрибнути приблизно з триметрової висоти, щоб дістатися до безпечного місця. Хтось побачив його серед уламків і відніс до швидкої допомоги.
Зубаїр називає те, що сталося з ним, дивом і початком другого життя.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
22 травня в Пакистані літак Airbus A320, що летів із Лахора в Карачі, розбився поблизу аеропорту призначення. Повітряне судно впало на житлові райони.
В авіакатастрофі зі 107 пасажирів і членів екіпажу, які перебували на борту, вижили тільки двоє.
Основною причиною катастрофи авіалайнера експерти називають технічну несправність.
Пілоти Airbus A320 намагалися здійснити посадку літака на "черево".
Момент катастрофи літака в Пакистані потрапив на відео.