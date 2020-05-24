Один із двох пасажирів, що вижили, літака Airbus A-320, який зазнав аварії в Пакистані, Мухаммад Зубаїр розповів про деталі авіакатастрофи.

Як повідомляє AP, до зниження в Карачі політ рейсу PK8303 Pakistan International Airlines (PIA) був спокійним.

За словами чоловіка, спочатку літак торкнувся посадкової смуги один раз, потім ще двічі. Після цього пілот різко набрав висоту й пішов на друге коло.

Через деякий час пасажирів попередили, що в повітряного судна проблеми з двигуном і що посадка може виявитися жорсткою, згадує Зубаїр.

Мухаммад Зубаїр називає свій порятунок дивом

Літак сильно труснуло, пасажири списали це на турбулентність. Наступне, що пам'ятає чоловік, – сильний удар, після якого він знепритомнів.

Коли Зубаїр отямився, "всюди був дим" і "крики з усіх боків".

"Вогонь – це все, що я міг бачити. Людей я не бачив, тільки чув їхні крики... Діти плакали", – зазначив він.

За словами чоловіка, він зумів звільнитися від ременя безпеки й виповзти з салону. До того ж йому довелося стрибнути приблизно з триметрової висоти, щоб дістатися до безпечного місця. Хтось побачив його серед уламків і відніс до швидкої допомоги.

Зубаїр називає те, що сталося з ним, дивом і початком другого життя.

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