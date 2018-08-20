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ПолітикаЕкономіка
Борис Вишневський
Борис Вишневський
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Партию основали офицеры СС: к кому ездил на свадьбу Путин

4.1тЧитати новину російською

В визите Владимира Путина на свадьбу главы МИД Австрии примечательно не только то, что Интернет заполнен остротами в адрес "свадебного президента".

Куда важнее, к кому на свадьбу он отправился.

Счастливая невеста представляет в правительстве "Австрийскую партию свободы".

Партию, основанную бывшими офицерами вермахта и членами НСДАП, девиз которой "Австрия превыше всего" (ничего не напоминает?).

Новини
Арест Путина

Партию, два первых председателя которой были офицерами СС, один из самых известных в недавнем прошлом лидеров — Йорг Хайдер, — открыто хвалил Гитлера и оправдывал его деяния, а нынешнего председателя — Хайнца-Кристиана Штрахе, — оппоненты обвиняют в приверженности неонацизму и антисемитизме.

Партию, которая имеет твердую репутацию не просто ультраправой, но националистической, ксенофобской и расистской, яростно выступая за ужесточение миграционной политики и "национальную идентичность",

Впрочем, только на таких Кремль сейчас и опирается.

Новини
Свадебный Путин

Французский"Национальный фронт", итальянская "Новая сила", греческая "Золотая заря", "Британская национальная партия", венгерский "Йоббик", "Партия шведов". "Партия датчан", болгарская "Атака", "Австрийская партия свободы" — вот та коричневая смесь неонацистов, националистов, расистов и антисемитов, которая образует "группу поддержки Кремля" в Европе. Именно они восторгаются Путиным, поносят Америку, выступают против "европейского мультикультурализма" и, конечно же, требуют отменить санкции Евросоюза.

Это называется — "скажи мне, кто твой друг".

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Автор
Борис ВишневськийБорис Вишневський
Особа
Володимир Путін
Місце
Австрія
Джерело
Джерело:Эхо Москвы
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Комментарии на сайте не модерированы
Минько Вячеслав
Минько Вячеслав
По мнению этих так сказать зеленых особей главное чтобы устраивало рашу и населяющих ее а все остальное так это только /враги /народа которых надо уничтожать ,уничтожать и уничтожать.Так велел /великий /ленин что эти убийцы из раши и творят во всем мире.
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Человечек Зеленый , ты в курсе что у вас детей начали сажать за то что агент , так сказать под прикрытием , организовывал группы за смену режима , а потом их прямиком направляли в ФСБ , так вот за волынскую резню пусть доблестное ФСБ откроет архивы , и там всплывут лжепартизанские отряды , как со стороны Польщи так и со стороны УПА ,организованные НКВД , что посеяло вражду между народами на десятилетия .
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Человечек Зелёный
Человечек Зелёный
Да всем плевать кто там что основал, главное что на Украине нацисткий режим у власти, и поляков на Волыни вырезали хохлы-обсудите лучше это,зверьё.
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
Человечек Зелёный, если ты вдруг прилетел с Луны, то специально для тебя поясню, что фашисты - это кацапы, у которых официальным государственным флагом является власовский триколор (надеюсь, тебе не надо объяснять, что власовцы - российская ветвь немецких фашистов), также у вас очень почитаема фашистская ленточка, называемая у нас колорадской. Ну и напоследок скажу пару слов об идеологии современной россии. Это идеалогия вооображаемого превосходства не другими нациями и народами (тут тебе и "малороссия", населенная в воображении россиян унтерменшами "хохлами" и "пендосы" и особые некие скрепы плюс лишняя хромосома (так вот неуклюже обосновывается противопоставление себя людям других национальностей и возвышение себя над ними) и прочая нацистская дрянь). Выше описанная идеология, естественно, подкрепляется экспансионизмом (тут тебе и Грузия и Сирия и Украина и регулярно поступающие угрозы странам Балтии) и реваншизмом. И пусть кто-нибудь укажет мне во всем этом хоть одно отличие от фашистского немецкого Рейха - буду ему очень за это благодарен, т. к. очень рад был бы ошибаться.
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