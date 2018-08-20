В визите Владимира Путина на свадьбу главы МИД Австрии примечательно не только то, что Интернет заполнен остротами в адрес "свадебного президента".

Куда важнее, к кому на свадьбу он отправился.

Счастливая невеста представляет в правительстве "Австрийскую партию свободы".

Партию, основанную бывшими офицерами вермахта и членами НСДАП, девиз которой "Австрия превыше всего" (ничего не напоминает?).

Новини Арест Путина

Партию, два первых председателя которой были офицерами СС, один из самых известных в недавнем прошлом лидеров — Йорг Хайдер, — открыто хвалил Гитлера и оправдывал его деяния, а нынешнего председателя — Хайнца-Кристиана Штрахе, — оппоненты обвиняют в приверженности неонацизму и антисемитизме.

Партию, которая имеет твердую репутацию не просто ультраправой, но националистической, ксенофобской и расистской, яростно выступая за ужесточение миграционной политики и "национальную идентичность",

Впрочем, только на таких Кремль сейчас и опирается.

Новини Свадебный Путин

Французский"Национальный фронт", итальянская "Новая сила", греческая "Золотая заря", "Британская национальная партия", венгерский "Йоббик", "Партия шведов". "Партия датчан", болгарская "Атака", "Австрийская партия свободы" — вот та коричневая смесь неонацистов, националистов, расистов и антисемитов, которая образует "группу поддержки Кремля" в Европе. Именно они восторгаются Путиным, поносят Америку, выступают против "европейского мультикультурализма" и, конечно же, требуют отменить санкции Евросоюза.

Это называется — "скажи мне, кто твой друг".