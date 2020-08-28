Партія Саакашвілі в Грузії вирішила висунути його у прем'єр-міністри

Міхеїла Саакашвілі хочуть висунути кандидатом у прем'єри від ЄНР. file.liga.net

Опозиційна грузинська партія "Єдиний національний рух" (ЄНР), яку очолює експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі, має намір висунути його кандидатом у прем'єр-міністри країни перед парламентськими виборами.

Про це в ефірі грузинського телебачення заявив голова парламентської фракції ЄНР Роман Гоцирідзе, пише "Взгляд".

"Було б логічно в ході передвиборної кампанії висунути кандидатуру Міхеїла Саакашвілі на пост прем'єр-міністра майбутнього уряду. Після того, як він ухвалить остаточне рішення, ми підтримаємо в партії офіційно цю ініціативу. Хоча вчорашню його заяву можна вважати підтвердженням", – сказав політик.

"7 вересня офіційно стартує наша передвиборна кампанія, і Саакашвілі буде представлений кандидатом у прем'єр-міністри разом із персональним складом тіньового кабінету", – додав Гоцирідзе.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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