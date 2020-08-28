Партія Саакашвілі в Грузії вирішила висунути його у прем'єр-міністри

Міхеїла Саакашвілі хочуть висунути кандидатом у прем'єри від ЄНР. file.liga.net
Опозиційна грузинська партія "Єдиний національний рух" (ЄНР), яку очолює експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі, має намір висунути його кандидатом у прем'єр-міністри країни перед парламентськими виборами.
Про це в ефірі грузинського телебачення заявив голова парламентської фракції ЄНР Роман Гоцирідзе, пише "Взгляд".
"Було б логічно в ході передвиборної кампанії висунути кандидатуру Міхеїла Саакашвілі на пост прем'єр-міністра майбутнього уряду. Після того, як він ухвалить остаточне рішення, ми підтримаємо в партії офіційно цю ініціативу. Хоча вчорашню його заяву можна вважати підтвердженням", – сказав політик.
"7 вересня офіційно стартує наша передвиборна кампанія, і Саакашвілі буде представлений кандидатом у прем'єр-міністри разом із персональним складом тіньового кабінету", – додав Гоцирідзе.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
27 серпня голова виконавчого комітету Ради реформ України, колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що повертається на батьківщину. Незважаючи на те, що там щодо нього зареєстрували кілька кримінальних проваджень.
Саакашвілі вирішив залишти Україну і повернутися в Грузію нібито через майбутні парламентські перегони.
Водночас він запевнив, що залишиться на держслужбі в Києві.
Зі свого бору міністерка юстиції Грузії Тея Цулукіані попередила, що в разі, якщо Саакашвілі повернеться на батьківщину, його затримають просто на кордоні.
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