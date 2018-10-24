Парламент Вірменії не обрав Пашиняна прем'єром: що відомо

Парламент Вірменії не обрав Нікола Пашиняна на посаду глави уряду в першому турі голосування.

Спеціальне засідання, яке відбулося 24 жовтня, транслювали місцеві телеканали.

"За кандидатуру Пашиняна ніхто з парламентарів не проголосував. Рішення не ухвалене", — заявив спікер законодавчого органу Ара Баблоян.

Нікол Пашинян

Пашинян був єдиним кандидатом, його висунула парламентська фракція "Елк".

Другий тур голосування з виборів прем'єра в парламенті Вірменії відбудеться 1 листопада.

Нагадаємо, 16 жовтня Пашинян оголосив про відставку з посади глави уряду. Він пішов на цей крок для дострокового розпуску парламенту і проведення позачергових парламентських виборів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пашинян став лідером опозиційного протестного руху у Вірменії. Позачергові парламентські вибори були однією з ключових обіцянок політика під час протестів, за підсумками яких він і став прем'єр-міністром.

При цьому найбільша фракція в парламенті як і раніше належить Республіканській партії попередника Пашиняна на посаді прем'єра — Сержа Саргсяна.