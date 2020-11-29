Париж охопили протести, французи підпалювали авто і зводили барикади. Фото та відео

У Парижі та інших містах 28 листопада відбулися масштабні протести, під час яких були затримані кілька демонстрантів і поранені десятки поліцейських.

Учасники акції виступили проти прийняття закону "Про глобальної безпеки", який передбачає штрафи за фото- і відеозйомку поліцейських, пише DW (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

У Парижі, за даними Міністерства внутрішніх справ, вийшли близько 46 тисяч осіб.

Демонстрації переросли у сутички з поліцією. Мітингувальники закидали правоохоронців камінням і петардами, а ті застосували світлошумові гранати і сльозогінний газ.

Також були спалені кілька автомобілів, а учасники протесту зводили барикади.

Правоохоронці затримали 9 осіб. Водночас 37 поліцейських отримали поранення.

Крім Парижа акції також пройшли в Ліллі, Рене і Монпельє.

Нижня палата парламенту Франції ухвалила в першому читанні законопроєкт про "Про глобальної безпеки". Документ передбачає штрафи до 45 тисяч євро або рік в'язниці за фото- і відеозйомку окремих поліцейських, якщо поширення цих кадрів "погрожує фізичною або психічною недоторканності окремих чиновників". Також він зобов'язує журналістів попередньо реєструватися для освітлення демонстрацій.

Законопроєкт ще має пройти голосування в Сенаті. Опозиція вимагає від президента Еммануеля Макрона відкликати документ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулий раз протести в Парижі пройшли 21 листопада. Тоді поліція також застосувала газ і водомети.