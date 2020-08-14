Париж оголосили "червоною" зоною через COVID-19: що це означає

Французький уряд оголосив Париж та район Буш-дю-Рон у префектурі Марселя на узбережжі Середземного моря "червоними" зонами зі значним поширенням COVID-19.

Відповідну постанову 14 серпня опублікував уряд країни, повідомляє Reuters. Згідно з документом, місцеві органи влади тепер мають повноваження посилити карантин, включаючи обмеження руху транспорту та закриття ресторанів, барів чи інших місць, де існує високий ризик зараження COVID-19.

Зазначається, що цей захід є наслідком різкого зростання випадків коронавірусу за останні два тижні.

Директорка Національного агентства охорони здоров'я Франції заявила, що ці міста "особливо небезпечні", оскільки вони є густонаселеними і налічують багато молоді, яка не дотримується соціальної дистанції.

Напередодні Франція повідомила про більш ніж 2500 нових випадків зараження COVID-19 другий день поспіль. Останній раз такий рівень був зафіксований в середині квітня, коли країна перебувала в середині одного з найсуворіших обмежень в Європі.

За даними Worldometer, станом на 14 серпня у Франції зафіксовано 209 365 заражень COVID-19, з них – 30 388 осіб померли, 83 472 одужали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ з понеділка, 17 серпня,перейде із "зеленої" у "жовту" зону карантину. Мер столиці Віталій Кличко перелічив обмеження, які діятимуть у місті.