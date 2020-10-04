Париж оголошено зоною максимальної небезпеки поширення COVID-19
Столицю Франції Париж і її передмістя позначили як зону максимальної небезпеки через поширення коронавірусної інфекції.
У зв'язку з цим у регіоні на два тижні посилять деякі карантинні обмеження. Відповідне рішення французький уряд ухвалив напередодні, передає його пресслужба.
Зазначається, що повний список нових обмежувальних заходів буде оголошено 5 жовтня, на пресконференції за участю мера Парижа Анн Ідальго. Вони діятимуть 15 днів.
Наприклад, відомо, що ресторанам у Парижі та передмістях дозволять діяльність за умови посилення санітарних заходів. А ось вищим навчальним закладам рекомендували приймати тільки 50% учнів.
Зазначимо, що у всій Франції за останню добу діагноз COVID-19 підтвердили ще у 12 565 осіб. Загальна кількість виявлених випадків хвороби досягла 619 190, за цим показником країна посідає 11 місце у світі. Від коронавірусу там померло 32 230 людей, а 97 778 пацієнтів побороли хворобу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Польщі уряд посилив карантин у зв'язку з різким збільшенням кількості заражених коронавірусом протягом останніх декількох днів.
Влада Нідерландів зважилися на введення ряду заходів щодо боротьби з другою хвилею коронавірусу. Багатьом жителям вперше з початку пандемії рекомендували носити захисні маски в магазинах. Тоді як у Чехії з цієї ж причини задумалися про введення надзвичайного стану.
Також в Ізраїлі продовжили тотальний карантин через поширення коронавірусу до 14 жовтня – на три дні довше, ніж планувалося.