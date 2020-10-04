Париж оголошено зоною максимальної небезпеки поширення COVID-19

Марина Ліснічук Світ 00:28, 5.10.2020 Оновлено: 00:41, 5.10.2020

Столицю Франції Париж і її передмістя позначили як зону максимальної небезпеки через поширення коронавірусної інфекції.

У зв'язку з цим у регіоні на два тижні посилять деякі карантинні обмеження. Відповідне рішення французький уряд ухвалив напередодні, передає його пресслужба.

Зазначається, що повний список нових обмежувальних заходів буде оголошено 5 жовтня, на пресконференції за участю мера Парижа Анн Ідальго. Вони діятимуть 15 днів.

У Франції діагностовано понад 619 випадків COVID-19.
Worldometers

Наприклад, відомо, що ресторанам у Парижі та передмістях дозволять діяльність за умови посилення санітарних заходів. А ось вищим навчальним закладам рекомендували приймати тільки 50% учнів.

Зазначимо, що у всій Франції за останню добу діагноз COVID-19 підтвердили ще у 12 565 осіб. Загальна кількість виявлених випадків хвороби досягла 619 190, за цим показником країна посідає 11 місце у світі. Від коронавірусу там померло 32 230 людей, а 97 778 пацієнтів побороли хворобу.

Франція посідає 11 місце в світі за кількістю виявлених випадків COVID-19.
Worldometers

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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