Париж оголошено зоною максимальної небезпеки поширення COVID-19

Столицю Франції Париж і її передмістя позначили як зону максимальної небезпеки через поширення коронавірусної інфекції.

У зв'язку з цим у регіоні на два тижні посилять деякі карантинні обмеження. Відповідне рішення французький уряд ухвалив напередодні, передає його пресслужба.

Зазначається, що повний список нових обмежувальних заходів буде оголошено 5 жовтня, на пресконференції за участю мера Парижа Анн Ідальго. Вони діятимуть 15 днів.

Наприклад, відомо, що ресторанам у Парижі та передмістях дозволять діяльність за умови посилення санітарних заходів. А ось вищим навчальним закладам рекомендували приймати тільки 50% учнів.

Зазначимо, що у всій Франції за останню добу діагноз COVID-19 підтвердили ще у 12 565 осіб. Загальна кількість виявлених випадків хвороби досягла 619 190, за цим показником країна посідає 11 місце у світі. Від коронавірусу там померло 32 230 людей, а 97 778 пацієнтів побороли хворобу.

Як повідомляв OBOZREVATEL: