Париж накрили вогняні протести через реформу Макрона: є постраждалі і затримані. Фото і відео

У четвер, 5 грудня, в Парижі (Франція) розгорілися масові протести проти реформи пенсійної системи, запропонованої президентом Еммануелем Макроном.
Про це повідомляє AP. Страйк профспілок знову переріс у заворушення (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Відзначається, що близько 1,5 млн людей вийшли на знак протесту проти плану щодо капітальної реформи пенсійної системи по всій країні.
У Парижі пройшли протести проти пенсійної реформи
AJ+
За даними МВС Франції, протестували 800 тисяч жителів, із них – 65 тисяч у самому Парижі. Також мітинги пройшли в Тулузі, Марселі, Ліоні, Бордо і Монпельє.
У Парижі пройшли протести проти пенсійної реформи
AJ+
У Парижі пройшли протести проти пенсійної реформи
AJ+
У Парижі пройшли протести проти пенсійної реформи
AJ+
Невеликі групи активістів у масках розбили вітрини магазинів, підпалили і кинули ракети в кулуарах паризького маршу, який в цілому був мирним. Демонстранти також стріляли петардами в поліцейських у бронежилетах. Поліція застосувала до них сльозогінний газ.
Мінімум 87 демонстрантів були арештовані у французькій столиці до вечора, коли протести вщухли.
Через страйк громадський транспорт у Франції практично припинив роботу. Тільки 10% високошвидкісних потягів продовжили рух. Крім того, через нестачу персоналу була припинена робота однієї з головних пам'яток країни – Ейфелевої вежі.
Інформацію підтвердила в Twitter також кореспондентка пропагандистського видання RT Шарлотта Дубенські. Вона запевнила, що була травмована осколком шумової гранати.
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VIDEO: Clashes in Paris as strikes close the Eiffel Tower, halt high-speed trains and send tens of thousands of people onto the streets in protest over the government's plan to overhaul the pension system. Read story: https://t.co/7sILlMUJ84 pic.twitter.com/SIFVi5a4I8- AP Europe (@AP_Europe) December 5, 2019
#Paris Dozens of firefighters on the front line push back the police that were blocking the procession #France #Macron # grevedu5decembre #MacronDemission- nonouzi (@Gerrrty) December 5, 2019
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Blessée à l'oeil place de la République à #Paris, cette jeune fille est une nouvelle victime des graves et inexcusables # ViolencesPolicières commises contre notre peuple par le régime #Macron. # grèvedu5décembre # GrèveGénérale #GiletsJaunes pic.twitter.com/oHXJFDEI6E- 🌿🐝 Ремі φ🦞 (@Callystor) December 5, 2019
PARIS - Tensions toujours en cours. Plusieurs départs de feu. # 5decembre2019 #GreveGenerale pic.twitter.com/ba3omrNgp3- Clément Lanot (@ClementLanot) December 5, 2019
HAPPENING NOW: Thousands protest in Paris amid nationwide strike over government plan to overhaul retirement system. https://t.co/aCUgvtFPUH- ABC News (@ABC) December 5, 2019
У Парижі знову масштабні акції протесту, зіткнення з поліцією. Та у відповідь використовує сльозогінний газ. #Paris pic.twitter.com/k9pNJzrtJj- Світові РИА Новости (@RIA_Worldnews) December 5, 2019
Protesters start fires at #Paris pension reform strikes- Ruptly (@Ruptly) December 5, 2019
LIVE NOW: https://t.co/VGvcHWRIlP pic.twitter.com/tv0boIEWwH
RT @decipraguerra: 🇨🇵 Пожежні розміщуються в першому ряду мобілізації перед поліцією, щоб спробувати просунути демонстрацію, заблоковану на деякий час. #Paris- Небеса впадуть ☭ (@ woskrese17) December 5, 2019
pic.twitter.com/hUS3aqJv5U https://t.co/F7QpgwQcXt
Thousands join pension reform strikes in #Paris- Ruptly (@Ruptly) December 5, 2019
LIVE: https://t.co/VGvcHWRIlP pic.twitter.com/nMldkCMgUk
Tear gas filling the air #Paris # grevedu5decembre pic.twitter.com/mOHiYEukGJ- Charlotte Dubenskij (@CDubenskij_RT) December 5, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Колумбії близько 2 мільйонів осіб вийшли з протестом проти уряду і президента Івана Дуке Маркеса.
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