Париж накрили вогняні протести через реформу Макрона: є постраждалі і затримані. Фото і відео

У четвер, 5 грудня, в Парижі (Франція) розгорілися масові протести проти реформи пенсійної системи, запропонованої президентом Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє AP. Страйк профспілок знову переріс у заворушення (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що близько 1,5 млн людей вийшли на знак протесту проти плану щодо капітальної реформи пенсійної системи по всій країні.

За даними МВС Франції, протестували 800 тисяч жителів, із них – 65 тисяч у самому Парижі. Також мітинги пройшли в Тулузі, Марселі, Ліоні, Бордо і Монпельє.

Невеликі групи активістів у масках розбили вітрини магазинів, підпалили і кинули ракети в кулуарах паризького маршу, який в цілому був мирним. Демонстранти також стріляли петардами в поліцейських у бронежилетах. Поліція застосувала до них сльозогінний газ.

Мінімум 87 демонстрантів були арештовані у французькій столиці до вечора, коли протести вщухли.

Через страйк громадський транспорт у Франції практично припинив роботу. Тільки 10% високошвидкісних потягів продовжили рух. Крім того, через нестачу персоналу була припинена робота однієї з головних пам'яток країни – Ейфелевої вежі.

Інформацію підтвердила в Twitter також кореспондентка пропагандистського видання RT Шарлотта Дубенські. Вона запевнила, що була травмована осколком шумової гранати.

VIDEO: Clashes in Paris as strikes close the Eiffel Tower, halt high-speed trains and send tens of thousands of people onto the streets in protest over the government's plan to overhaul the pension system. Read story: https://t.co/7sILlMUJ84 pic.twitter.com/SIFVi5a4I8