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5 грудня • оновлено в 22:36
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Париж накрили вогняні протести через реформу Макрона: є постраждалі і затримані. Фото і відео

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У четвер, 5 грудня, в Парижі (Франція) розгорілися масові протести проти реформи пенсійної системи, запропонованої президентом Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє AP. Страйк профспілок знову переріс у заворушення (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що близько 1,5 млн людей вийшли на знак протесту проти плану щодо капітальної реформи пенсійної системи по всій країні.

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У Парижі пройшли протести проти пенсійної реформи

У Парижі пройшли протести проти пенсійної реформи

AJ+

За даними МВС Франції, протестували 800 тисяч жителів, із них – 65 тисяч у самому Парижі. Також мітинги пройшли в Тулузі, Марселі, Ліоні, Бордо і Монпельє.

У Парижі пройшли протести проти пенсійної реформи

У Парижі пройшли протести проти пенсійної реформи

AJ+

У Парижі пройшли протести проти пенсійної реформи

У Парижі пройшли протести проти пенсійної реформи

AJ+

У Парижі пройшли протести проти пенсійної реформи

У Парижі пройшли протести проти пенсійної реформи

AJ+

Невеликі групи активістів у масках розбили вітрини магазинів, підпалили і кинули ракети в кулуарах паризького маршу, який в цілому був мирним. Демонстранти також стріляли петардами в поліцейських у бронежилетах. Поліція застосувала до них сльозогінний газ.

Мінімум 87 демонстрантів були арештовані у французькій столиці до вечора, коли протести вщухли.

Через страйк громадський транспорт у Франції практично припинив роботу. Тільки 10% високошвидкісних потягів продовжили рух. Крім того, через нестачу персоналу була припинена робота однієї з головних пам'яток країни – Ейфелевої вежі.

Інформацію підтвердила в Twitter також кореспондентка пропагандистського видання RT Шарлотта Дубенські. Вона запевнила, що була травмована осколком шумової гранати.

Париж накрили 1,5-мільйонні вогняні протести: є постраждалі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Колумбії близько 2 мільйонів осіб вийшли з протестом проти уряду і президента Івана Дуке Маркеса.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Еммануель Макрон
Місце
Франція Париж
Тег
протест
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Альгин Михаил
Альгин Михаил
Кровавая французская демократия. Никакой свободы народного волеизявления - сразу бить и арестовывать начинают. Так вот зачем Украина идёт в Европу?
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Какой Париж! К вам на телеканалы гости приходят с ГОРЯЩИМИ ТРУБАМИ! Сегодня на НьюсВан в 15.20 на программу пришел гость Анатолий Пешко просто в хлам! Он заболел боярской. Включите на Ютубе НьюсВан и отматайте на время 15.20. Жесть, Россия смотрит и угарает с вас!
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Мельников Дмитрий, да плевать нам на ту росею! На тебя, уёбка - срать мы хотели! Пшел вон, быдлан расейский! Бегом отсюда, животное кацaп!
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