Париж накрили вогняні протести через реформу Макрона: є постраждалі і затримані. Фото і відео

У четвер, 5 грудня, в Парижі (Франція) розгорілися масові протести проти реформи пенсійної системи, запропонованої президентом Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє AP. Страйк профспілок знову переріс у заворушення (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що близько 1,5 млн людей вийшли на знак протесту проти плану щодо капітальної реформи пенсійної системи по всій країні.

У Парижі пройшли протести проти пенсійної реформи AJ+

За даними МВС Франції, протестували 800 тисяч жителів, із них – 65 тисяч у самому Парижі. Також мітинги пройшли в Тулузі, Марселі, Ліоні, Бордо і Монпельє.

У Парижі пройшли протести проти пенсійної реформи AJ+

У Парижі пройшли протести проти пенсійної реформи AJ+

У Парижі пройшли протести проти пенсійної реформи AJ+

Невеликі групи активістів у масках розбили вітрини магазинів, підпалили і кинули ракети в кулуарах паризького маршу, який в цілому був мирним. Демонстранти також стріляли петардами в поліцейських у бронежилетах. Поліція застосувала до них сльозогінний газ.

Мінімум 87 демонстрантів були арештовані у французькій столиці до вечора, коли протести вщухли.

Через страйк громадський транспорт у Франції практично припинив роботу. Тільки 10% високошвидкісних потягів продовжили рух. Крім того, через нестачу персоналу була припинена робота однієї з головних пам'яток країни – Ейфелевої вежі.

Інформацію підтвердила в Twitter також кореспондентка пропагандистського видання RT Шарлотта Дубенські. Вона запевнила, що була травмована осколком шумової гранати.

Скріншот

VIDEO: Clashes in Paris as strikes close the Eiffel Tower, halt high-speed trains and send tens of thousands of people onto the streets in protest over the government's plan to overhaul the pension system. Read story: https://t.co/7sILlMUJ84 pic.twitter.com/SIFVi5a4I8 - AP Europe (@AP_Europe) December 5, 2019

HAPPENING NOW: Thousands protest in Paris amid nationwide strike over government plan to overhaul retirement system. https://t.co/aCUgvtFPUH - ABC News (@ABC) December 5, 2019

У Парижі знову масштабні акції протесту, зіткнення з поліцією. Та у відповідь використовує сльозогінний газ. #Paris pic.twitter.com/k9pNJzrtJj - Світові РИА Новости (@RIA_Worldnews) December 5, 2019

RT @decipraguerra: 🇨🇵 Пожежні розміщуються в першому ряду мобілізації перед поліцією, щоб спробувати просунути демонстрацію, заблоковану на деякий час. #Paris

pic.twitter.com/hUS3aqJv5U https://t.co/F7QpgwQcXt - Небеса впадуть ☭ (@ woskrese17) December 5, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Колумбії близько 2 мільйонів осіб вийшли з протестом проти уряду і президента Івана Дуке Маркеса.

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