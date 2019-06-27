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ПАРЄ визнає Крим російським? У Кремлі почалося тріумфування

8.3тЧитати матеріал російською

Парламентська асамблея Ради Європи ( ПАРЄ ) зробила перший крок до визнання анексованого Криму російським, відхиливши так звані кримські поправки.

Таку думку висловив глава комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький, передає ТАСС. За його словами, ПАРЄ в повному обсязі визнала повноваження російської делегації.

"Своїм голосуванням щодо поправок (щодо Криму) до прийнятої доповіді, які кваліфікованою більшістю в дві третини голосів Парламентської асамблеї Ради Європи були обвалені, по суті справи, зроблено перший знаковий крок до визнання Криму російським країнами Ради Європи. Це дуже важливо", – сказав він.

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Крим

Крим

rt.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 червня ПАРЄ остаточно затвердила резолюцію про повернення делегації Росії у свій склад, що викликало масовий демарш серед країн-учасниць.

Делегації Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та України в Парламентській асамблеї Ради Європи влаштували демарш проти повернення Росії.

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Тема
анексія Криму
Місце
Росія
Тег
ПАРЄ
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
нам то в принципе и не нужно никакое признание - главное голоса 97% жителей Крыма!
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Mega Death
Mega Death
Ползучий раздел Украины начался))
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Только редкий идиот не узырил того факта...что формально ...пока формально ПАСЕ признало Крым...за Россией...Ведь они же сами ...лишили голоса Россию именно за Крым ...а теперь сами же...вернули все
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