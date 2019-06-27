ПАРЄ визнає Крим російським? У Кремлі почалося тріумфування

Парламентська асамблея Ради Європи ( ПАРЄ ) зробила перший крок до визнання анексованого Криму російським, відхиливши так звані кримські поправки.

Таку думку висловив глава комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький, передає ТАСС. За його словами, ПАРЄ в повному обсязі визнала повноваження російської делегації.

"Своїм голосуванням щодо поправок (щодо Криму) до прийнятої доповіді, які кваліфікованою більшістю в дві третини голосів Парламентської асамблеї Ради Європи були обвалені, по суті справи, зроблено перший знаковий крок до визнання Криму російським країнами Ради Європи. Це дуже важливо", – сказав він.

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Крим rt.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 червня ПАРЄ остаточно затвердила резолюцію про повернення делегації Росії у свій склад, що викликало масовий демарш серед країн-учасниць.

Делегації Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та України в Парламентській асамблеї Ради Європи влаштували демарш проти повернення Росії.

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