Папуга какапо, що не літає, став птахом року в Новій Зеландії: як виглядає

У Новій Зеландії Королівське товариство захисту лісів і птахів визнало єдиний в світі вид папуг, що не літають, – какапо – "Птахом року".

Як пише The Guardian, какапо – єдиний вид папуг, який розучився літати в ході еволюції. Крім того, ці види папуг найважчі представники попугообразних – вони можуть важити до чотирьох кілограм, а зріст може досягати 60 сантиметрів.

Какапо відносяться до вимираючих видів. Як пише видання, раніше вони жили по всій території країни, але зараз живуть тільки на островах, вільних від хижаків. Завдяки зусиллям зоозахисників, кількість какапо зросла з 50 птахів в 1990-х роках до 213 особин сьогодні.

Найвідомішим представником какапо є папуга на ім'я Сирокко. У 2009 році він став знаменитим після спроби злучитися з головою зоолога Марка Карвардіна під час зйомок документального фільму BBC "Останній шанс побачити".

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