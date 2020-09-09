Папа Римський зняв маску на публіці та заявив, що любов переможе коронавірус

Папа Римський Франциск під час зустрічі з вірянами у Ватикані 9 вересня публічно зняв маску та заявив, що коронавірус "буде переможений божою любов'ю".

Крім того, 83-річний церковник неодноразово доторкнувся до людей, які прийшли на Генеральну аудієнцію в двір Сан-Дамасо, передає Daily Mail. Такі заходи були скасовані в березні, а відновлені минулого тижня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Понтифік зняв маску, коли вийшов із машини. Він посміхався і балакав із людьми, тиснув руки і торкався чола прихожан, які тягнулися до нього через загородження.

Виходячи з машини, папа зняв маску. Daily Mail

Папа Римський. Daily Mail

"Християнська відповідь на пандемію і подальшу соціально-економічну кризу заснована на любові", – сказав Франциск на проповіді.

Він заявив, що позбутися від COVID-19 можна, "якщо ми всі разом будемо прагнути до загального блага".

Папа Франциск на зустрічі з людьми. Daily Mail

Папа також вказав на "виникнення партійних інтересів", оскільки деякі намагаються егоїстично скористатися кризою.

"Наприклад, є ті, хто хоче знайти для себе можливі рішення, як розробка вакцин, а потім їх продавати іншим. Деякі використовують ситуацію для розпалювання розбіжностей, для створення економічних або політичних переваг, для початку або посилення конфлікту", – сказав він.

"Вірус, який не визнає перешкод, кордонів, культурних або політичних відмінностей, повинен мати справу з любов'ю без перешкод, кордонів або відмінностей", – зазначив Франциск.

На зустріч прийшли молодята. Daily Mail

Він порівняв тих, хто не допомагав нужденним під час глобальної пандемії, з "прихильниками Понтія Пілата" (римський чиновник, який наказав розіп'яти Ісуса), які "просто вмивають від цього руки".

"Здоров'я – це не тільки особисте благо, а й суспільне благо. Здорове суспільство – це те суспільство, яке піклується про здоров'я кожного", – заявив церковник.

Вірян розмістили далеко одне від одного. Daily Mail

У відвідувачів перевіряли температуру, коли вони входили до Ватикану, частина з 500 глядачів були в масках. Публіка сиділа на місцях, влаштованих так, щоб забезпечити соціальне дистанціювання. Однак, люди порушили його, коли прибув Франциск.

Соціальне дистанціювання порушили. Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, у почесного патріарха ПЦУ Філарета, інфікованого коронавірусом, розвинулося запалення легенів. Про госпіталізацію Філарета стало відомо 4 вересня.