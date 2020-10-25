Папа Римський уперше призначив кардиналом афроамериканця, що підтримує ЛГБТ

Папа Римський Франциск уперше в історії призначив кардиналом священника афроамериканського походження – 72-річного архієпископа Вашинґтона Вілтона Ґреґорі.

Про це повідомило Catholic Standart. У ранг кардинала його і ще 12 обранців зведуть 28 листопада.

Архієпископу Ґреґорі, уродженцю Чикаго 7 грудня виповниться 73 роки. Коли він навчався в шостому класі школи Святого Карфагена в Чикаго в 1958 році, його надихнув приклад парафіяльних священників і сестер Адріан-Домініканок стати католиком.

Пізніше, після навчання в семінарії, його було висвячено на священника Чиказької архієпископії в 1973 році, а в 1980 році отримав докторський ступінь із священної літургії Папського літургійного інституту в Римі.

У 1994 році єпископа Ґреґорі призначили єпископом Бельвіля, штат Іллінойс, де він служив протягом наступних 11 років. Єпископа Ґреґорі обрали президентом Конференції католицьких єпископів США у 2001 році, після того як він пропрацював три роки як віцепрезидент.

Після загальнонаціональних расових протестів, що виникли після смерті Джорджа Флойда архієпископ Ґреґорі заявив, що "цей інцидент розкрив вірус расизму".

Архієпископ Ґреґорі підтримував мирні протести за расову справедливість, заявивши, що молоді люди, які допомагають проводити ці марші, вселяють надію на побудову більш справедливої нації, в якій поважатимуться всі життя.

Ґреґорі також не раз висловлювався на підтримку ЛГБТ-спільноти.

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