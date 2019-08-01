Папа Римський відшив Путіна: що трапилося

Посольство Ватикану в Росії спростувало інформацію про візит Папи Римського Франциска в Москву на святкування Дня Перемоги 9 травня 2020 року.

В апостольській нунціатурі в РФ назвали це чутками, передає "Інтерфакс".

"До апостольської нунціатури в Російській Федерації не доходило подібних чуток", — заявили в секретаріаті нунція.

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Раніше Франциск висловлював побажання відвідати Росію. Про це понтифік заявляв на шляху до Софії, де був з апостольським візитом. "Я повинен заїхати в Росію", — зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 липня президент Росії Володимир Путін провів у Римі (Італія) зустріч із Папою Римським Франциском і нарвався на гнів мережі.

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