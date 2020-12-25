Папа Римський у різдвяному посланні побажав миру на сході України

Папа Римський Франциск під час традиційного різдвяного послання Urbi et Orbi закликав усіх політиків до співпраці й помолився за мир на сході України.

Текст звернення Франциска опубліковано на VaticanNews. Говорячи про мир у всьому світі, Папа Римський виділив Україну і Нагірний Карабах.

"Нехай же cин Всевишнього підтримає зусилля міжнародної спільноти та залучених країн у дотриманні припинення вогню в Нагірному Карабасі, а також у східних регіонах України, та сприянні діалогові як єдиному шляху, що веде до миру та примирення", – сказав Франциск.

Він також нагадав і про військові конфлікти, які перебувають у гарячій стадії. Зокрема в Сирії, Іраку та Лівії. Папа наголосив на необхідності "послідовного будівництва миру в цих країнах шляхом переговорів, щоб покласти край усім формам протистоянь".

Також глава Католицької церкви згадав у своєму посланні пандемію COVID-19 і вакцину проти коронавірусу. Він назвав період протистояння глобальному захворюванню "непростим моментом історії", а відкриття препарату проти вірусу "проблиском надії в період невпевненості".

"Але щоб ці світла могли просвітити весь світ і принести надію, вони повинні бути доступними для всіх", – підкреслив Франциск.

Традиційне послання Папи Римського до Різдва цього року лише транслювали по відео, а сам Франциск не виходив на балкон базиліки перед площею Святого Петра, на якій щорічно збиралися десятки тисяч людей з усього світу. Це пов'язано з карантинними заходами через пандемію COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній привітав із Різдвом вірян низки православних церков, екзарха Вселенського патріарха в Україні, а також християн латинського обряду. Єрарх закликав людей зберігати в серцях віру і не забувати про дійсний сенс одного з головних свят.