Папа Римський – про одностатеві пари: вони діти божі і мають право на сім'ю

Папа Римський Франциск вперше підтримав одностатеві цивільні союзи в якості альтернативи одностатевих шлюбів.

Заяву про те, що одностатеві пари повинні бути "захищені законом", понтифік зробив під час інтерв'ю для повнометражного документального фільму "Франческо", передає Bloomberg. Прем'єра кінострічки відбулася 21 жовтня на Римському кінофестивалі.

"Вони діти божі й мають право на сім'ю. Ніхто не повинен бути через це вигнаний або нещасний", – сказав Франциск.

"Ми повинні створити закон про цивільні союзи. Таким чином, щоб вони були захищені законом", – додав він.

Будучи архієпископом Буенос-Айреса, Франциск уже підтримував цивільні союзи одностатевих пар. Однак, він ніколи публічно не висловлювався на користь цивільних союзів як Папа.

За інформацією La Repubblica, у фільмі є зворушлива сцена, коли Папа телефонує одностатевій парі з трьома дітьми, які не вирішувалися приводити дітей до церкви. Франциск порадив їм у будь-якому випадку взяти дітей до храму, не звертаючи увагу на чужі судження.

Прем'єра документального фільму "Франческо" відбудеться в найближчі дні в Римі, а потім стрічку покажуть у США.

Нагадаємо, раніше Папа назвав секс і хорошу їжу "божественним задоволенням".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 жовтня Папа Римський Франциск вперше надягнув маску на публічному заході, коли він та інші релігійні лідери відвідали молебень за мир у всьому світі.