Папа Римський назвав вакцину від COVID-19 "світлом надії" і закликав зробити її доступною кожному

У своєму Різдвяному посланні Папа Римський Франциск закликав світових лідерів докласти всі зусилля, щоб доступ до вакцин від COVID-19 отримали всі, зокрема і бідні верстви населення.

За його словами, під час боротьби з пандемією всі люди опинилися в одному човні. Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

Франциск повідомив, що вакцина – це "світло надії, яка повинна бути доступна всім". Крім того, понтифік застеріг народи всього світу від "замкнутого націоналізму" і "радикального індивідуалізму".

"Я молю всіх глав держав, компаній і міжнародних організацій сприяти співробітництву, а не конкуренції, знайти рішення для всіх – особливо для найбільш уразливих і тих, хто потребує у всіх регіонах планети. Перед обличчям виклику, який не знає кордонів, ми не можемо споруджувати стіни. Ми всі в одному човні", – підсумував Папа Римський.

Папа Римський Франциск назвав вакцину від коронавірусу "світлом надії" BB.lv

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