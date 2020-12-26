Папа Римський назвав вакцину від COVID-19 "світлом надії" і закликав зробити її доступною кожному
У своєму Різдвяному посланні Папа Римський Франциск закликав світових лідерів докласти всі зусилля, щоб доступ до вакцин від COVID-19 отримали всі, зокрема і бідні верстви населення.
За його словами, під час боротьби з пандемією всі люди опинилися в одному човні. Про це повідомляє видання Deutsche Welle.
Франциск повідомив, що вакцина – це "світло надії, яка повинна бути доступна всім". Крім того, понтифік застеріг народи всього світу від "замкнутого націоналізму" і "радикального індивідуалізму".
"Я молю всіх глав держав, компаній і міжнародних організацій сприяти співробітництву, а не конкуренції, знайти рішення для всіх – особливо для найбільш уразливих і тих, хто потребує у всіх регіонах планети. Перед обличчям виклику, який не знає кордонів, ми не можемо споруджувати стіни. Ми всі в одному човні", – підсумував Папа Римський.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Україна потрапила в самий кінець черги на отримання широкого доступу до вакцини проти коронавірусу. Українцям вона може не дістатися навіть у 2021 році.
Однак в МОЗ розраховують на механізм COVAX і пряму закупівлю вакцини за державні кошти, при цьому партії обіцяють в січні. Однак і тут не все гладко, оскільки країни можуть не отримати препарат до 2024 року.
Президент Володимир Зеленський пояснив, що Україна не ввійшла до переліку країн, які першими отримають вакцину, тому що втратила позиції в світі і Європі.