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19 квітня • оновлено в 20:42
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Папа Римський із тривогою привітав віруючих з Великоднем: попереду – вірус байдужості і егоїзму

1.5т
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Папа римський Франциск, вітаючи з Великоднем усіх православних християн, нагадав про пандемію COVID-19 і застеріг від зараження "вірусом байдужості та егоїзму, який не визнає кордону і не розрізняє національності".

Глава Святого престолу виступив з полуденною молитвою в одній з римських церков в неділю, 19 квітня, передає Reuters. Він закликав "викорінити нерівність і позбутися від несправедливості, які загрожують здоров'ю всього людства".

У своїй проповіді, а також у своєму традиційному недільному посланні Франциск I сказав, що відновлення після пандемії має відбутися у всьому світі, і що зараз настав час відновити несправедливість.

"Попереду – новий вірус": Папа Римський з тривогою привітав віруючих із Великоднем

vaticannews.va

"Тепер, коли ми очікуємо повільного і важкого одужання, існує небезпека, що ми забудемо тих, хто залишився позаду. Ризик полягає в тому, що ми можемо бути вражені ще гіршим вірусом – егоїзму і байдужості", – сказав Франциск.

Папа, який в останній раз відправився в пустельний Рим 15 березня, щоб помолитися у двох святинях, щоб закінчити пандемію, сказав, що відновлення не повинно приносити в жертву бідних.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Папа Франциск, звертаючись з традиційним пасхальним посланням до "Міста і світа", згадав про Україну і побажав припинення страждань населення її східних регіонів.

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Автор
Гліб Іванов
Теми
Великдень Коронавірус
Особа
Папа Римський
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