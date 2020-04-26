Паніка в КНДР: після чуток про смерть Кім Чен Ина люди "штурмували" магазини

На тлі чуток про смерть диктатора КНДР мешканці столиці Пхеньяна кинулися в магазини скуповувати товари першої необхідності.

Про "паніку в Північній Кореї" повідомило американське видання The Washington Post.

Стверджується, що над містом помітили "вертольоти, які низько літають", а також з'явилися новини про закриття залізничного сполучення з Китаєм.

Раніше ЗМІ активно поширили інформацію про те, що Кім Чен Ин міг померти після операції на серці.

На додаток до всього диктатор вже кілька тижнів не з'являється на публіці, хоча напередодні в КНДР опублікували відео з Кімом вельми сумнівної актуальності.

Кім Чен Ин РБК

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