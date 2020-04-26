Паніка в КНДР: після чуток про смерть Кім Чен Ина люди "штурмували" магазини
На тлі чуток про смерть диктатора КНДР мешканці столиці Пхеньяна кинулися в магазини скуповувати товари першої необхідності.
Про "паніку в Північній Кореї" повідомило американське видання The Washington Post.
Стверджується, що над містом помітили "вертольоти, які низько літають", а також з'явилися новини про закриття залізничного сполучення з Китаєм.
Раніше ЗМІ активно поширили інформацію про те, що Кім Чен Ин міг померти після операції на серці.
На додаток до всього диктатор вже кілька тижнів не з'являється на публіці, хоча напередодні в КНДР опублікували відео з Кімом вельми сумнівної актуальності.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:
Розвідка США почала серйозну негласну перевірку інформації про те, що лідер КНДР Кім Чен Ин перебуває у важкому стані в реанімації після хірургічного втручання.
У мережі почали обговорювати інформацію про те, що лідер КНДР, імовірно, помер.
Представники уряду Північної Кореї 21 квітня заявили, що їм невідомо про будь-які ознаки погіршання здоров'я Кім Чен Ина.
Офіційне ЗМІ Північної Кореї пояснило зникнення диктатора "глибокою медитацією".
Кім Е Чжон, молодша сестра Кім Чен Ина, може замінити брата в разі його смерті.
Президент США Дональд Трамп заявив, що нічого не знає про важкий стан Кім Чен Ина, однак якщо це так – бажає йому якнайшвидшого одужання.
Нещодавно японське видання Shukan Gendai написало, що диктатор КНДР Кім Чен Ин нібито перебуває у вегетативному стані після операції на серці.
У Північній Кореї відреагували на гучні чутки про нібито смерть лідера країни Кім Чен Ина після невдалої операції на серці, заявивши, що вони не мають під собою жодних підстав.
У Південній Кореї напередодні також кинули світло на зникнення Кім Чен Ина, заявивши, що той нібито живий і здоровий.