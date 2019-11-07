"Панічно боїться замаху": в мережі з’явилися дані про серйозну хворобу Лукашенка

У мережі поширилася інформація про те, що президент Білорусі Олександр Лукашенко серйозно хворий і нібито таємно лікується в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Про це пише Telegram-канал NEXTA, посилаючись на слова анонімного джерела серед членів білоруської делегації в арабській країні. Водночас держЗМІ і пресслужба білоруського лідера повідомили про офіційний візит президента до ОАЕ 1 листопада.

"Одразу з аеропорту президент поїхав до престижної клініки Burjeel Hospital в Абу-Дабі. В її VIP-крилі він лежить уже четверту добу", — йдеться в інформації каналу.

Новини Лукашенко зробив гучну заяву про зміну влади у Білорусі

Візит Олександра Лукашенка до ОАЕ Офіційний сайт президента Білорусі

Повідомляється, що Burjeel Hospital вважається однією із кращих у світі клінік, і в ній часто таємно лікуються політики з пострадянських країн. Кортеж білоруського президента нібито був помічений на парковці цієї медустанови.

Як пише NEXTA, діагноз 65-річного Лукашенка нібито суворо засекречений, у палату до нього пускають лише місцевих лікарів.

Скріншот Telegram-канал NEXTA

"Члени делегації в цей час нудьгують у готелі", — додає інформатор каналу.

Водночас у пресслужбі білоруського лідера нібито дано вказівку "створювати видимість активності" — зокрема, розсилати різним діячам привітання від імені президента.

За даними NEXTА, Лукашенко міг би лікуватися і в своїй спецклініках у Ждановичах. Але, передає слова чиновників Telegram-канал, місцевим лікарям "він не довіряє і панічно боїться замаху".

Як писав OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко з 3 травня жодного разу не з'явився на публіці. У мережі повідомляли, що він відчуває має зі здоров'ям, і нібито проходить необхідні медичні процедури. Подробиці про стан лідера Білорусі не розкривалися.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал