Панібратство з Путіним: прояснилася роль Макрона на зустрічі в Парижі

Президент Франції Еммануель Макрон не просто так став господарем "нормандської зустрічі" – він позиціонує себе як "менеджер" в перемовинах України та Росії і претендує на лідерство в Європі.

Про роль Макрона в "нормандському саміті" 9 грудня та його ставлення до Володимира Путіна і Володимира Зеленського розповів експерт з міжнародних питань Тарас Семенюк в ефірі ObozTV.

Макрон поцілив на місце Меркель?

Семенюк нагадав, що під час прес-конференції в Єлисейському палаці Макрон "випромінював упевненість і радість".

"Цього не скажеш про Меркель. Холодна фігура, холодне обличчя, яке свідчить про те, що Меркель відходить від великих політичних справ. Макрон тільки входить, намагається увійти. Він хоче заявити про себе як про молодого лідера з претензією на лідерство в Європі. Він – і це не секрет – хоче посісти умовне місце Меркель не тільки в політичному, але і в економічному плані. Тому Макрон став господарем цієї зустрічі", – пояснив міжнародник.

Він звернув увагу на різницю у ставленні Макрона до Путіна і до Зеленського: зокрема, французький лідер зустрів президента України поблажливим поплескуванням по плечу.

"Як каже моя колега-протоколіст Катерина Карпюк, це означає, що Макрон до нього (Зеленського. – Ред.) поставився як до "хлопчика". А ось Путіна він зустрічав відкрито, навіть з дружнім поцілунком. Це теж знак. І на це треба звертати увагу. Це свідчить про характер стосунків між двома лідерами", – наголосив Семенюк.

Еммануель Макрон: зустріч Зеленського і Путіна president.gov.ua / kremlin.ru

"До Зеленського – найменше поваги"

Поведінку Макрона під час зустрічі гостей також прокоментував психолог, експерт з невербальної комунікації Валентин Кім.

"Найбільш шанобливе ставлення Макрон продемонстрував до Меркель. Тому що їй було дозволено під'їхати практично до самих сходин. Їхні обійми були дуже теплі, вони простояли на сходинках достатньо часу", – зазначив Кім.

Зустрічаючи Путіна, додав психолог, Макрон продемонстрував неформальне ставлення.

"У них були напів обійми, був якийсь жарт, дотики до Путіна носили трохи панібратський характер. І тут помітно, що Макрон особистісно дуже добре орієнтований на Путіна", – роз'яснив він.

Що стосується Зеленського, то до нього Макрон поставився досить зневажливо, вважає експерт.

"Щодо Володимира Зеленського поваги було проявлено найменше. Всього 3-4 кроки від сходинок, поплескування, підштовхування в спину – контролюючі жести. Потім Макрон з незрозумілої причини зупинився посеред сходів, почав щось пояснювати Зеленському... З точки зору невербалики – це спроба не пустити Зеленського до Версальського палацу. Тобто це означає, що він відтягує цей крок. І свідчить про те, що його ставлення до Зеленського – як до найменш статусного учасника цієї зустрічі", – резюмував Кім.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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