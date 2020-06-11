Пандемія вдарила по онкохворих: у Британії рак могли не виявити у тисяч людей

Антон Малиновський Світ 20:50, 11.06.2020 Оновлено: 21:06, 11.06.2020

Через пандемію COVID-19 у Великобританії могли не виявити близько 9 тисяч хворих на рак.

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Як повідомляє DailyMail, згідно зі статистикою, у квітні 2020 року по всій Великобританії лікарі провели 79 573 процедури з діагностики онкологічних захворювань, що на 60% менше порівняно з торішнім показником у цей же період.

Експерти ж стверджують, що за їхніми підрахунками у квітні 2020 року направлень на ці процедури повинно було бути близько 210 тисяч, а значить близько 130 тисяч людей не були обстежені у лікарів. За статистикою, близько 7% тих, хто звернулися, потребують лікування раку, отже, у 9 тисяч осіб могли не виявити ракові пухлини.

Статистика діагностики онкозахворювань у Великобританії
DailyMail

Також через пандемію 21 600 британських пацієнтів перенесли операції або сеанси хіміотерапії. За словами консультанта-онколога Керола Сікори, пухлини просто не виявляють через те, що Державна система охорони здоров'я сфокусувалася на боротьбі з COVID-19.

"Справа не в тому, що людей із раком стало менше, а в тому, що пухлини не діагностують через брак уваги з боку ДСЗ. Все це відкинуло нас на рік назад", – заявив він.

Другий фактор – це страх людей із раком заразитися COVID-19 під час процедур. Для боротьби з цим ДСЗ викупила понад 8 тисяч ліжкомісць у приватних лікарнях, щоб створити там зони, в яких не буде небезпеки зараження новим коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пацієнти з деякими видами раку більш схильні до ризику смерті від нового коронавірусу порівняно з іншими.

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