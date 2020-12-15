Не треба було володіти спеціальним даром Нострадамуса, щоб передбачити те, що пандемія коронавірусу викличе серйозні зміни в геополітиці. Точніше, вона висвітлила ті проблеми, які в принципі вже накопичувалися.

Під час першої хвилі в березні-квітні виникало питання – хто зазнає великих втрат? Зрозуміло, що пандемія мала би паралізувати пересування людей і значну частину світової економіки, несучи за собою неминучі економічні, політичні та соціальні втрати. Стояло питання – хто зуміє краще пристосуватися до кризи? Демократичні країни і вільний світ чи невільний світ і країни з авторитарним або тоталітарними режимами.

Мені здається, що на сьогодні досить очевидно – вільний світ виявився набагато гнучкішим, він перебудовується за багатьма напрямками. Це перехід в онлайн і здатність використовувати нові технології для перебудови економіки.

І крім того, звичайно, неймовірний, якісний прорив, який ми зараз спостерігаємо в фармакології.

Саме у вільному світі і відбувається ті прориви, які, я не сумніваюся, принесуть дуже багато користі всьому людству. Роботи з вакцинами та антибіотиками в останні десятиліття були практично загальмовані. Бізнеси не дуже охоче вкладувалися у фармакологічні розробки, адже це не приносило великого прибутку. Зате несло за собою великий ризик і страх по непередбачуваним наслідкам у значної кількості людей.

І в цьому плані пандемія зіграла важливу роль, тому що всі ці шлюзи були відкриті. Коли на кону стоять життя десятків мільйонів людей, природно можливості ризикувати різко підвищуються. Ми бачимо, як швидко розробили вакцини, ще кілька на підході. Десятки інших можуть і не бути затребуваними, зате дадуть якісь інші результати, які допоможуть всьому людству знайти нові рецепти боротьби з різного роду недугами.

Що стосується політичної ситуації, можна сказати, що одним з результатів пандемії є поразка Трампа. Наскільки я уявляю собі розклад сил в Америці на початку цього року, ймовірність його перемоги була дуже велика. Демократична партія перебувала в досить складному становищі через внутрішні суперечності. Тоді там дуже сильно домінувало так зване прогресистського ліве крило на чолі з Берні Сандерсом. І Трамп очевидно готувався до цієї кампанії як проти соціалізму.

Але демократи висунули не соціаліста Сандерса, а помірного центриста Байдена, якому Трамп програв з незначним відривом за американськими мірками. У критичних штатах ситуацію вирішували буквально тисячі або десятки тисяч голосів. І тут свою роль зіграла пандемія, від ударів якої Трамп так і не зміг оговтатися. Вважаю, багато виборців поставили провину за те, що відбувається в США, саме йому.

Це один з результатів, який безумовно змінив геополітичну карту світу. Цілком очевидно, що перемога Трампа принесла б Путіну і його режиму додаткові дивіденди. Немає ніяких сумнівів, що він з нетерпінням чекав на цю перемогу. І той факт, що він не вітає Байдена, коли навіть Китай привітав – всі визнали перемогу Байдена. Але Путін послідовно веде свій курс. Але це швидше пов'язано не з його надіями, а з тим, що Трамп може переграти підсумки виборів і продовжити кампанії по делегітимізації виборів як інституту і Байдена як президента. Вважаю, це і є основною задумкою Путіна.

Поведінка Трампа і його постійні фрази про сфальсифіковані вибори завдадуть певної шкоди по американській демократії і дадуть новий козир у руки диктаторів. Ось вони будуть показувати нам цю ситуацію і говорити "у всіх такі вибори, що ви нас критикуєте?". Мовляв, чому ми говоримо про нестачу легітимності Путіна, якщо колишній президент США розповідає про фальсифікації виборів у них.

Але перемога Трампа була б для Путіна набагато більшим політичним виграшем. Мало того, його перемога привела би до розвалу всіх американських стратегічних світових альянсів. Навіть якби він не вийшов з НАТО, це навряд чи можливо, але принаймні нівелював би американську роль там і по суті розв'язав би Путіну руки для продовження агресії в східній Європі.

Більше про геополітичну ситуацію у світі читайте в інтерв'ю Гаррі Каспарова найближчим часом.

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