Пандемія коронавірусу: з'явився рецепт порятунку

Пандемію коронавірусу неможливо просто усунути, проте є рецепт того, як можна зменшити її вплив. Але рішення треба ухвалювати вже зараз.

Для цього необхідні злагоджені дії громадян і влади, написав у колонці для Medium бізнесмен, віцепрезидент із розвитку компанії з онлайн навчання Course Hero Томас Пуейо.

Рixabay

Як приклад він навів Тайвань, тісно пов'язану з Китаєм країну, в якій зараз менше 50 випадків хвороби.

"Вони змогли стримати поширення вірусу, тоді як більшість країн не змогли цього зробити. Зараз Тайвань зайнятий уже іншою справою – пом'якшенням. Вони прагнуть зробити хворобу якомога більше нешкідливою", – зазначив Пуейо.

За його словами, якщо люди будуть максимально скорочувати кількість інфекцій, система охорони здоров'я зможе набагато краще справлятися з випадками захворювань, а це зі свого боку призведе до зниження летальних випадків.

"Якщо ми будемо дотримуватися цього підходу достатньо довго, ми досягнемо точки, коли інша частина суспільства зможе бути вакцинована, що дозволить повністю виключити ризик. Так що наша мета не в тому, щоб ліквідувати зараження коронавірусом, – а в тому, щоб відкласти його", – пояснив бізнесмен.

Загальна кількість хворих зростала в геометричній прогресії, поки Китай не зупинив цей процес. Але потім вірус проник назовні, і тепер це пандемія medium.com

Що можуть зробити громадяни

Цей метод, переконаний Пуейо, точно працює, і її здатна втілити кожна людина. Він привів як приклад китайське місто Ухань, яке стало епіцентром поширення коронавірусу. Як тільки там ввели карантин, епідемія пішла на спад.

Він нагадав думку більшості вчених, які стверджують, що вірус передається в радіусі двох метрів. Якщо хто-небудь закашляється, краплі впадуть на землю і нікого не заразять.

"Наступний шлях зараження – через прямий контакт: вірус виживає годинами або днями на різних поверхнях. Якщо він поводиться, як грип, то на металі, кераміці та пластику він може виживати тижнями. Це означає, що такі речі, як дверні ручки, столи або кнопки ліфта, можуть бути жахливими переносниками інфекції", – наголосив Пуейо.

Тому, необхідно якомога довше тримати людей вдома, поки не відбудеться спад. "Це вже було доведено в минулому, а саме під час пандемії грипу 1918 року", – нагадав бізнесмен.

Що робити владі

За прикладом Італії Пуейо радить владі негайно ізолювати країну, якщо виявлені випадки зараження коронавірусом.

Як тільки Ухань закрили, темпи поширення різко знизилися medium.com

Італійці пішли на такі заходи:

Ніхто не може входити або виходити з зон карантину, якщо тільки не доведені причини, пов'язані з сім'єю або роботою.

Рух всередині зон має уникатися, якщо тільки він не виправданий терміновими особистими або робочими причинами і не може бути відкладений.

Людям із симптомами (респіраторна інфекція і лихоманка) "настійно рекомендується" залишатися вдома.

Стандартний відгул для медичних працівників призупиняється

Закриття всіх освітніх установ (шкіл, університетів...), спортивних залів, музеїв, лижних станцій, культурних і соціальних центрів басейнів, театрів.

Бари і ресторани мають обмежений час роботи з 6 ранку до 6 вечора, з відстанню не менше одного метра між людьми.

Всі паби і клуби повинні бути закриті.

Вся комерційна діяльність повинна проводитися при дотриманні відстані не менше одного метра між відвідувачами. Якщо ця компанія не може цього забезпечити, вона повинна бути закрита. Храми можуть залишатися відкритими, допоки вони забезпечують цю відстань.

Візити родичів і друзів у лікарню обмежені.

Робочі зустрічі повинні бути відкладені. Необхідно заохочувати роботу на дому.

Всі спортивні заходи і змагання, громадські або приватні, скасовуються. Важливі заходи можуть проводитися за закритими дверима.

Пуейо зазначає, що це найменше, що можна зробити. Але якщо потрібно забезпечити безпеку, то діяти треба за зразком Уханя. Люди можуть скаржитися зараз, але вони будуть вдячні потім. Коли це місто ізолювали, поширення сповільнилося.

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Кожна плоска лінія на графіку – це китайський регіон із випадками коронавірусу. Будь-яка з них мала шанс стати експоненційною, але завдяки заходам, вжитим у кінці січня, всі вони зупинили вірус до того, як він зміг поширитися.

Тим часом, у Південної Кореї, Італії та Ірану був цілий місяць, щоб навчитися на чужому прикладі, але вони цього не зробили. Почавши із такого ж експоненційного зростання, як Хубей, вони випередили всі китайські регіони до кінця лютого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна ввела карантин, коли в країні було зафіксовано тільки один випадок зараження коронавірусом. Потім кількість хворих зросла до двох, але один із заражених помер.

Рада національної безпеки й оборони 13 березня вдень ухвалила рішення через 48 годин закрити кордон для іноземців.

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