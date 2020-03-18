"Це не кінець світу": ізраїльські медики різко змінили думку про пандемію коронавірусу

Пандемія коронавірусу виявилася легшою, ніж раніше передбачалося. Цьому почасти сприяють карантинні заходи, які знизили навантаження на систему охорони здоров'я.

Провідні ізраїльські медики в інтерв'ю РИА Новости заявили, що у 84% випадків хвороба протікає легко, а для 16% вона переходить у важку форму. І лише від 2 до 5%, можливо, потребуватимуть штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

"Навіть якщо ви захворіли на коронавірус, це не кінець світу. Це хвороба, яка в 84% випадків протікає легко, частина людей навіть не дізнається, що були хворі. Для 16% це більш важке захворювання, з них від 2 до 5%, можливо , потребуватимуть апараті ШВЛ. Відсотки смерті не зовсім такі, як ми чули з провінції Хубей в Китаї. Цифри набагато нижче. І якщо дивитися з епідеміологічної точки зору, ця хвороба набагато легше, ніж ми думали спочатку", – зазначив заступник директора найбільшого клінічного центру Ізраїлю "Шиба-Тель-А-Шомер", професор А ек Арнон.

В Ізраїлі у вівторок число діагностованих випадків коронавірусу перевищило 324. П'ять хворих знаходяться у важкому стані. З початку епідемії лікарня "Шиба" стала основним центром, де в даний момент лікування проходять десятки хворих COVID-2019.

"Шиба була першим медичним центром, в якому був створений перший національний центр для хворих на коронавірус. Ми побудували його за межами лікарні для того, щоб відокремити хворих на коронавірус від інших пацієнтів. Спочатку це був карантинний центр для приїхали з лайнера Diamond Princess, а зараз це центр для хворих на коронавірус. Зараз там можуть знаходитися більше 40 хворих, в тому числі є 4 місця для пацієнтів у важкому стані", – розповів Арнон.

Він зазначив, що зараз в лікарні обладнується спеціальний корпус для тяжкохворих, а надходять в лікарню з підозрою на коронавірус пацієнти не перетинаються з іншими: для них організовано окремий приймальний покій, а переобладнані корпусу знаходяться на віддалі від інших відділень.

Професор вважає, що основна небезпека полягає в відсутності вакцини. Це, на його думку, призвело до стрибка захворюваності в Італії, де система охорони здоров'я не впоралася із збільшеним навантаженням.

"В Італії відразу захворіло дуже багато людей, був пік. І тому італійська система охорони здоров'я не змогла з цим впоратися, хоча і вона в цілому хороша. Ми хочемо впоратися з цим за допомогою карантину. Тому людям ні в якому разі не можна нехтувати правилами карантину", – заявив заступник директора лікарні.

Директор відділу Міжнародних зв'язків МОЗ Ізраїлю доктор Ашер Сальмон підкреслив, що ефективним засобом зниження навантаження на систему охорони здоров'я є карантин.

"Карантин важливий, щоб уповільнити швидкість поширення епідемії. З одного боку ми дамо можливість продихнути лікарням, по-друге, ми наблизимося до літа. А ми сподіваємося, що це сезонний вірус і влітку його активність знизиться. А по-третє, можливо, з'являться нові ліки і вакцина. Тому дуже важливо знизити хвилю хворих зараз", – розповів Сальмон.

Представники системи охорони здоров'я Ізраїлю попереджають, що в разі різкого збільшення числа хворих карантинні заходи можуть бути посилені, а людям похилого віку, які входять до групи ризику, вже зараз не варто залишати будинок і з'являтися в людних місцях без крайньої необхідності.

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