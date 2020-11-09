Пандемія коронавірусу вийшла за межі надзвичайної ситуації, – глава ВООЗ

Пандемія коронавірусу, який поширився із Китаю та охопив увесь світ, уже вийшла за межі звичайної надзвичайної ситуації.

Про це на Всесвітній асамблеї охорони здоров'я заявив директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус. Він підкреслив той факт, що кількість діагностованих на планеті заражень перевищила 50 млн осіб.

"Ми віддані захисту людей в умовах надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я, але пандемія COVID-19 уже вийшла за межі просто надзвичайної ситуації", – висловив переконання чиновник.

Він також прокоментував розроблення науковцями різних країн потенційних ліків від коронавірусу. І водночас зазначив, що вакцина від нього має розглядатися як суспільне благо, а не товар.

"Пандемія COVID19 показала, що здоровіше населення, загальне охоплення послугами охорони здоров'я та глобальна безпека в галузі охорони здоров'я тісно взаємопов'язані", – додав Гебреєсус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я висловили переконання, що COVID-19 можна перемогти. Вони закликали уряди країн-членів ВООЗ не відступати від інших важливих цілей у галузі охорони здоров'я та готуватися до наступної пандемії.