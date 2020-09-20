Пандемія коронавірусу триватиме до 2022 року, – Білл Гейтс

Пандемія коронавірусної інфекції COVID-19 може завершитися в кращому випадку в 2022 році, але для цього протягом наступного року країнам світу слід збити показники поширення захворювання.

Таку думку висловив один із засновників корпорації Microsoft, американський підприємець Білл Гейтс, передає Fox News. На думку мільярдера, пандемія "не буде тривати вічно". Гейтс вважає, що наступний рік піде на те, щоб збити показники поширення інфекції на планеті. При цьому повинен застосовуватися глобальний підхід.

"Епідемія в кращому випадку завершиться, ймовірно, в 2022 році. Однак протягом 2021 року за наявності глобального підходу нам слід збити показники (поширення інфекції). Дякувати богу, технології розробки вакцин вже були, фінансування надійшло, а компанії виділили своїх кращих фахівців. Тому я налаштований оптимістично, все це не буде тривати вічно", – зауважив Гейтс.

За його оцінкою, рівень вакцинації в світі під час пандемії знизився на 14%, "знищивши прогрес, який був досягнутий у попередні 20 років".

Він висловив розчарування тим, що Сполучені Штати "не проявили себе в області надання допомоги в закупівлях вакцин для країн, що розвиваються".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Білл Гейтс ще в 2015 році попереджав, що людство не готове до глобальної епідемії по типу коронавірусу, здатної вбити більше 10 млн осіб.

Також він вважає, що налагодити промислове виробництво вакцини від коронавірусу COVID-19 можливо не раніше, ніж через рік.

Гейтс спростував конспірологічні теорії про те, що вакцина від COVID-19 нібито буде використовуватися для масового чіпування.