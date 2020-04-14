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14 квітня • оновлено в 20:05
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Пандемія коронавірусу ще не досягла свого піку – ВООЗ

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Пандемія коронавірусу COVID-19 в усьому світі ще не досягла свого піку. 90% всіх випадків припадає на Європу та США.

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В Європі спостерігається неоднозначна картина щодо захворюваності, заявила офіційний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргатер Харріс, передає Reuters.

Пандемія коронавірусу ще не досягла свого піку – ВООЗ

За її словами, в Італії та Іспанії ситуація з коронавірусом покращилася, однак не все так добре у Великій Британії і Туреччини, де ще фіксується зростання кількості заражених.

Всього на Європу і США припадає 90% випадків коронавірусу у світі. Також все ще фіксуються нові випадки COVID-19 у Китаї – це привезені випадки, в основному, з Росії.

Харріс підкреслила, що вакцина від коронавірусу з'явиться не раніше, ніж через рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Туреччини заявив, що в країні значно знизилася кількість нових випадків зараження коронавірусом.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Швейцарія Женева
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