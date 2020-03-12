Пандемія коронавірусу вже забрала життя близько 5 тисяч людей: останні дані в світі й Україні

Кількість заражених коронавірусом COVID-2019 уже перевищила позначку в 130 тисяч осіб. У Китаї епідемія вже стихає, проте вона спалахнула в Європі. Найбільше дісталося Італії.

Згідно з даними сайту Worldometer, станом на 20:21 за київським часом, захворіли 133 086 осіб, 4 949 померли і 68 898 вдалося вилікуватися.

Нові смерті і випадки захворювання

В Італії – 189 нових смертей (всього 1 016). Кількість хворих – 15 113 (вилікувалися 1 258).

В Ірані – 75 нових смертей (всього 429). Кількість хворих – 10 075 (вилікувалися 3 276).

В Іспанії – 31 нова смерть (всього 86). Кількість хворих – 3 059 (вилікувалися 189).

У Китаї – 11 нових смертей (всього 3 169). Кількість хворих – 80 796 (вилікувалися 62 826)

У Південній Кореї – 6 нових смертей (всього 66). Кількість хворих – 7 869 (вилікувалися 333).

У Німеччині – 2 нові смерті (всього 5). Кількість хворих – 2 512 (вилікувалися 25).

У США – 2 нові смерті (всього 40). Кількість хворих – 1 412 (вилікувалися 15).

У Швейцарії – 2 нові смерті (всього 6). Кількість хворих – 867 (вилікувалися 4).

В Японії – 4 нові смерті (всього 19). Кількість хворих – 691 (вилікувалися 118).

У Великобританії – 2 нові смерті (всього 10). Кількість хворих – 590 (вилікувалися 18).

В Австрії – 1 нова смерть (всього 1). Кількість хворих – 361 (вилікувалися 4).

У Греції – 1 нова смерть (всього 1). Кількість хворих – 117 (вилікувалися 0).

В Іраку – 1 нова смерть (всього 8). Кількість хворих – 83 (вилікувалися 24).

У Лівані – 1 нова смерть (всього 3). Кількість хворих – 68 (вилікувалися 1).

У Польщі – 1 нова смерть (всього 1). Кількість хворих – 51 (вилікувалися 0).

В Алжирі – 1 нова смерть (всього 1). Кількість хворих – 24 (вилікувалися 8).

В Азербайджані – 1 нова смерть (всього 1). Кількість хворих – 15 (вилікувалися 3).

У Гайані – 1 нова смерть (всього 1). Кількість хворих – 1 (вилікувалися 0).

Яких заходів вживають країни

США закрили в'їзд для осіб з Європи. Обмеження введені на 30 днів.

Берлін закриває з 14 березня найбільші музеї, йдеться в заяві керівника Фонду прусської культурної спадщини Германа Парцингера.

До Державних музеїв Берліна можна віднести найбільші, такі як: Стара національна галерея, Старий музей, музей Боде, Пергамський музей – це ті музеї, які розташовані в центрі міста на так званому музейному острові. Також до переліку входить Берлінська картинна галерея, музей "Гамбурзький вокзал", Музей фотографії, Нова національна галерея.

Уряди Чехії і Латвії 12 березня ввели режим надзвичайного стану.

Росія з 13 березня закриває кордон для громадян Італії та іноземців, які приїжджають із цієї країни.

Карта поширення коронавірусу у світі:

Відомі особи, які захворіли коронавірусом або потрапили в ізоляцію

Депутат Бундестагу від Вільної демократичної партії Німеччини Хаген Рейнхольд заразився коронавірусом.

Також вірус виявили у міністерки охорони здоров'я Великобританії Надін Дорріс.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо пішов у самоізоляцію і буде працювати з дому (у його дружини з'явилися симптоми), а президент США Дональд Трамп контактував із зараженим бразильським політиком.

Джастін Трюдо і Дональд Трамп

Що відбувається в Україні

В Україні зафіксовано ще два випадки зараження коронавірусом. Всього вже три людини захворіли.

У країні оголошено карантин. Влада також вирішила закрити велику частину пунктів пропуску на кордоні. Точна кількість поки невідома, уточнюється лише, що їх буде близько 70%.

Карантинні заходи введені в Верховній Раді. Туди будуть допускати тільки нардепів, їх помічників і співробітників Апарату.

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